Como – Roma , le probabili formazioni

Como-Roma oggi, domenica 15 marzo, calcio d’inizio alle ore 18,00.

La squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia , la posta in palio èaltissima : un posto in Champions League. I lariani puntao all’aggancio in classifca ai gilaorossi di Gasperini a quota 58 punti. I giallorossi reduci da una sconfitta contro il Genoa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Como-Roma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 18:

COMO (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Como-Roma, dove vederla

Como-Roma sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.