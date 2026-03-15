Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
F1 , Gran Premio della Cina- Shanghia. Vittoria di Kimi Antonelli Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A, Pisa-Cagliari 3-1: impresa nerazzurra con Caracciolo
Como – Roma , le probabili formazioni
Lazio, Romagnoli problemi al polpaccio salta il MIlan

Como – Roma , le probabili formazioni

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione

Como-Roma oggi, domenica 15 marzo, calcio d’inizio alle ore 18,00.

La squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia , la posta in palio èaltissima : un posto in Champions League. I lariani puntao all’aggancio in classifca ai gilaorossi di Gasperini a quota 58 punti. I giallorossi reduci da una sconfitta contro il Genoa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Como-Roma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 18:

COMO (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Como-Roma, dove vederla

Como-Roma sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A, Pisa-Cagliari 3-1: impresa nerazzurra con Caracciolo

Marzo 15, 2026
Articolo successivo

Lazio, Romagnoli problemi al polpaccio salta il MIlan

Marzo 15, 2026

Recommended for You

Serie A, Pisa-Cagliari 3-1: impresa nerazzurra con Caracciolo

Serie A, Bologna avanti al Mapei: Dallinga colpisce subito il Sassuolo

F1 – Dopo 20 anni un’italiano sul gradino più alto del podio: Kimi Antoneli trionfa nel Gran Premio della Cina

Juventus , Spalletti:””Il gol di Conceiçao annullato per me è buono”

Napoli,Conte:”l’obiettivo è centrare la zona Champions League”