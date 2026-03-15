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F1 – Dopo 20 anni un’italiano sul gradino più alto del podio: Kimi Antoneli trionfa nel Gran Premio della Cina
F1 , Gran Premio della Cina- Shanghia. Vittoria di Kimi Antonelli

F1 – Dopo 20 anni un’italiano sul gradino più alto del podio: Kimi Antoneli trionfa nel Gran Premio della Cina

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione

In seconda posizione l’altro pilota Mercedes Geroge Russel , tero dopo 414 giorno Lewis Hamnilton

Sul circuito dello Shanghai International Circuit si è scritta una pagina importante per l’automobilismo italiano. Il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria nel mondiale di Formula 1, vincendo il Gran Premio di Cina al volante della Mercedes AMG Petronas Formula One Team.

Il talento italiano, appena diciannovenne, ha dominato il weekend di gara: dopo aver ottenuto la pole position in qualifica, Antonelli ha gestito con maturità la corsa, mantenendo la leadership fin dalle prime fasi e controllando il ritmo fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle si è classificato il compagno di squadra George Russell, completando una preziosa doppietta per la Mercedes. Terzo posto per Lewis Hamilton, oggi alla guida della Scuderia Ferrari, che ha chiuso il podio dopo una gara solida e una bella sfida con Charles Leclerc per il piazzameto , ma senza la possibilità di attaccare i primi due, il sette volte camèpione del Mondo sul podio dopo 414 giornie primo podio con la Rossa.

La vittoria di Antonelli rappresenta un momento storico anche per il motorsport italiano: è infatti la prima affermazione di un pilota italiano in Formula 1 da quella ottenuta da Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia 2006.

Il giovane pilota ha dimostrato grande freddezza nonostante la pressione di un debutto vincente, confermando le aspettative che lo indicavano come uno dei talenti più promettenti della nuova generazione.

Con questo successo, Antonelli lancia un segnale forte al campionato: il futuro della Formula 1 potrebbe parlare anche italiano.

Le due McLaren non sono partite in gaa , sia Pisatri che il campione del Mondo in carica Norris , sono rimnaste all’interno deio box per guia meccanici, così come Bortoleto e Albon.

Ordine d’Arrivo Gp della Cina

os.PilotaTeamGiriDistacco/RitiroGpV
1K. AntonelliMercedes56
2G. RussellMercedes56+5.515
3L. HamiltonFerrari56+25.267
4C. LeclercFerrari56+28.894
5O. BearmanHaas56+57.268
6P. GaslyAlpine56+59.647
7L. LawsonRacing Bulls56+80.588
8I. HadjarRed Bull56+87.247
9C. SainzWilliams55+1 giro
10F. ColapintoAlpine55+1 giro
11N. HülkenbergAudi55+1 giro
12A. LindbladRacing Bulls55+1 giro
13V. BottasCadillac55+1 giro
14E. OconHaas55+1 giro
15S. PerezCadillac55+1 giro
Rit.M. VerstappenRed Bull46Problema tecnico
Rit.F. AlonsoAston Martin35Vibrazioni power unit
Rit.L. StrollAston Martin10Problema tecnico
DNSO. PiastriMcLaren0Problema elettrico
DNSL. NorrisMcLaren0Problema elettrico
DNSG. BortoletoAudi0Problema tecnico
DNSA. AlbonWilliams0Problema tecnico

F1 Cina, la classifica del GP

Pos.PilotaTeamGiriDistacco/RitiroGpV
1K. AntonelliMercedes56
2G. RussellMercedes56+5.515
3L. HamiltonFerrari56+25.267
4C. LeclercFerrari56+28.894
5O. BearmanHaas56+57.268
6P. GaslyAlpine56+59.647
7L. LawsonRacing Bulls56+80.588
8I. HadjarRed Bull56+87.247
9C. SainzWilliams55+1 giro
10F. ColapintoAlpine55+1 giro
11N. HülkenbergAudi55+1 giro
12A. LindbladRacing Bulls55+1 giro
13V. BottasCadillac55+1 giro
14E. OconHaas55+1 giro
15S. PerezCadillac55+1 giro
Rit.M. VerstappenRed Bull46Problema tecnico
Rit.F. AlonsoAston Martin35Vibrazioni power unit
Rit.L. StrollAston Martin10Problema tecnico
DNSO. PiastriMcLaren0Problema elettrico
DNSL. NorrisMcLaren0Problema elettrico
DNSG. BortoletoAudi0Problema tecnico
DNSA. AlbonWilliams0Problema tecnico

Classifica costruttori

1 | Mercedes – 98 punti
2 | Ferrari – 67 punti
3 | McLaren – 18 punti
4 | Haas – 17 punti
5 | Red Bull – 12 punti
6 | Racing Bulls – 12 punti
7 | Alpine – 10 punti
8 | Williams – 2 punti
9 | Audi – 2 punti
10 | Cadillac – 0 punti
11 | Aston Martin – 0 punti

Marzo 15, 2026
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