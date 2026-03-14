Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Cina 2026

Shanghai, 14 marzo 2026 – Un giovane talento ha fatto la storia oggi a Shanghai: Kimi Antonelli, pilota della Mercedes AMG Petronas, ha ottenuto la sua prima pole position in Formula 1, diventando il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in un Gran Premio.

Le qualifiche hanno visto Antonelli dominare fin dalle prime battute, mettendo a segno un giro perfetto che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra George Russell e i veterani Lewis Hamilton e Charles Leclerc della Ferrari. “È un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Antonelli subito dopo la sessione. “Siamo stati incredibilmente competitivi oggi, e il team ha fatto un lavoro straordinario.”

La sessione di qualifica si è svolta in condizioni ottimali sulla pista di Shanghai International Circuit, dove strategie, gomme e precisione sono state decisive. La Mercedes ha confermato così il suo eccellente ritmo nelle prove secche, mentre Ferrari e McLaren hanno mostrato una buona performance, piazzando i propri piloti nelle prime dieci posizioni.

Con questa pole position, Antonelli non solo entra nella storia della Formula 1, ma mette anche pressione ai suoi avversari per la gara di domenica, dove si prevede una lotta serrata per il podio. La gara sarà un banco di prova importante per il giovane pilota e per Mercedes, determinata a capitalizzare sul vantaggio conquistato oggi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

— GP di Cina:

1. Antonelli (Mercedes) 1’32″064

2. Russell (Mercedes) 1’32″286

3. Hamilton (Ferrari) 1’32″415

4. Leclerc (Ferrari) 1’32″428

5. Piastri (McLaren) 1’32″550

6. Norris (McLaren) 1’32″608

7. Gasly (Alpine) 1’32″873

8. Verstappen (Red Bull) 1’33″002

9. Hadjar (Red Bull) 1’33″121

10. Bearman (Haas) 1’33″292

11. Hülkenberg (Audi) 1’33″354

12. Colapinto (Alpine) 1’33″357

13. Ocon (Haas) 1’33″538

14. Lawson (Racing Bulls) 1’33″765

15. Lindblad (Racing Bulls) 1’33″784

16. Bortoleto (Audi) 1’33″965

17. Sainz (Williams) 1’34″317

18. Albon (Williams) 1’34″772

19. Alonso (Aston Martin) 1’35″203

20. Bottas (Cadillac) 1’35″436

21. Stroll (Aston Martin) 1’35″995

22. Perez (Cadillac) 1’36″90

