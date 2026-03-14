Formula 1, Russell trionfa nella Sprint del GP di Cina: duello con Hamilton e Ferrari sul podio

Shanghai – La Sprint Race del Gran Premio di Cina regala spettacolo, sorpassi e conferme importanti per la stagione di Formula 1.

Sul tracciato dello Shanghai International Circuit a conquistare la vittoria è George Russell, autore di una prestazione solida e autoritaria con la Mercedes. Il britannico precede al traguardo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, al termine di una gara intensa soprattutto nelle prime fasi.

Fin dallo spegnimento dei semafori la Sprint si accende con una partenza aggressiva dei protagonisti. Russell scatta bene e si ritrova immediatamente a battagliare con Hamilton, che nelle prime curve prova ad attaccare con decisione. I due piloti danno vita a un duello spettacolare fatto di staccate al limite e incroci di traiettorie, con Hamilton che tenta più volte di prendere la leadership sfruttando la scia sul lungo rettilineo del circuito cinese.

Dopo alcuni giri combattuti, però, Russell riesce a trovare il ritmo migliore. Il pilota Mercedes mantiene la calma, difende la posizione e progressivamente costruisce un piccolo margine sugli inseguitori. La gestione delle gomme si rivela uno dei fattori decisivi della gara: mentre alcuni rivali iniziano a soffrire il degrado degli pneumatici, Russell riesce a mantenere un passo costante e competitivo.

Alle sue spalle la Ferrari conferma segnali incoraggianti. Charles Leclerc disputa una gara molto regolare e sfrutta al meglio ogni occasione per consolidare la seconda posizione. Il monegasco non riesce mai ad avvicinarsi abbastanza da attaccare Russell, ma riesce comunque a difendersi dagli attacchi alle sue spalle e porta a casa un risultato importante per il team di Maranello.

Terzo posto per Lewis Hamilton, protagonista di una Sprint molto combattiva. Il sette volte campione del mondo prova a mettere pressione sia a Russell sia al compagno di squadra Leclerc, ma nel finale deve accontentarsi dell’ultimo gradino del podio dopo aver gestito il consumo delle gomme.

Appena fuori dal podio chiude Lando Norris con la McLaren, mentre alle spalle del britannico si mette in evidenza il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Il talento bolognese conferma il suo grande potenziale con una gara solida e priva di errori, restando sempre nella lotta per le posizioni di vertice.

Completano la zona punti Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman, protagonisti di una prova consistente in una Sprint caratterizzata da ritmi elevati e grande equilibrio tra i team di vertice.

Nel finale una breve neutralizzazione ricompatta il gruppo e riapre momentaneamente i giochi. Alla ripartenza Russell non sbaglia nulla: il britannico difende con decisione la prima posizione e gestisce gli ultimi giri senza concedere opportunità agli avversari.

Con la vittoria nella Sprint, Russell conquista gli otto punti in palio e manda un segnale importante nella corsa al campionato. Allo stesso tempo Ferrari e McLaren mostrano un passo competitivo che lascia presagire una gara domenicale molto combattuta.

Il Gran Premio di Cina, dunque, si prepara a vivere un’altra giornata di grande spettacolo, con Russell chiamato a difendere la leadership e Ferrari pronta a tentare l’assalto alla vittoria sul circuito di Shanghai.Alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara lunga di domani, che scatterà sempre alle ore 08.00.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP CINA F1 2026

1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari

3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari

4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team

5 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

6 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team

7 Liam Lawson Racing Bulls

8 Oliver Bearman Haas F1 Team

9 Max Verstappen Red Bull Racing

10 Esteban Ocon Haas F1 Team

11 Pierre Gasly Alpine F1 Team

12 Carlos Sainz Jr. Williams Racing

13 Gabriel Bortoleto Audi F1 Team

14 Franco Colapinto Alpine F1 Team

15 Isack Hadjar Red Bull Racing

16 Alexander Albon Williams Racing

17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team

18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team

19 Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team

RITIRATI

20 Nico Hülkenberg Audi F1 Team

21 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team

22 Arvid Lindblad Racing Bulls

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT GP CINA F1 2026

1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Leader

2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0.674

3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari +2.554

4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team +4.433

5 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team +5.688

6 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team +6.809

7 Liam Lawson Racing Bulls +10.900

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +11.271

9 Max Verstappen Red Bull Racing +11.619

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +13.887

11 Pierre Gasly Alpine F1 Team +14.780

12 Carlos Sainz Jr. Williams Racing +15.753

13 Gabriel Bortoleto Audi F1 Team +15.858

14 Franco Colapinto Alpine F1 Team +16.393

15 Isack Hadjar Red Bull Racing +16.430

16 Alexander Albon Williams Racing +20.014

17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team +21.599

18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team +21.971

19 Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team +28.241

20 Nico Hülkenberg Audi F1 Team —

21 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team —

22 Arvid Lindblad Racing Bulls —

CLASSIFICA PILOTI