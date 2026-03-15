Sinner travolge Zverev e vola in finale a Indian Wells

Il sogno continua per Jannik Sinner. Il tennista italiano conquista la finale del prestigioso BNP Paribas Open battendo con autorità Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-4 in una semifinale dominata dall’inizio alla fine.

Sul cemento del Indian Wells Tennis Garden, Sinner ha mostrato un tennis aggressivo e preciso, mettendo subito pressione al tedesco con risposte profonde e scambi comandati da fondo campo. Il primo set si è chiuso rapidamente sul 6-2, con l’azzurro capace di strappare il servizio a Zverev due volte e controllare senza difficoltà i propri turni di battuta.

Nel secondo parziale la partita è stata più equilibrata, ma Sinner ha continuato a mantenere il controllo del ritmo. Dopo aver ottenuto il break decisivo a metà set, l’altoatesino ha difeso il vantaggio con grande solidità al servizio, chiudendo 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco.

La vittoria rappresenta un traguardo importante: è infatti la prima finale in carriera a Indian Wells per Sinner, che conferma il suo straordinario stato di forma nel torneo californiano, dove finora non ha ceduto nemmeno un set.

In finale l’italiano affronterà Daniil Medvedev, vincitore dell’altra semifinale contro Carlos Alcaraz. Si prospetta dunque una sfida di altissimo livello tra due dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

Per Sinner sarà l’occasione di conquistare uno dei titoli più prestigiosi del circuito dopo gli Slam, in un torneo considerato da molti come il “quinto Slam”. L’Italia del tennis sogna: il talento azzurro è a un passo da un’altra pagina di storia.