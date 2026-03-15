Serie A, Bologna avanti al Mapei: Dallinga colpisce subito il Sassuolo

Al Mapei Stadium la sfuda tra Sassuolo e Bologna per le posizioni centrali della classifica di Serie A. Le due squadre arrivano alla partita separate da pochi punti e con l’obiettivo di avvicinarsi alla parte alta della graduatoria.

L’avvio è subito favorevole agli ospiti. Dopo appena sei minuti il Bologna passa in vantaggio grazie all’attaccante olandese Thijs Dallinga, bravo a sfruttare una delle prime occasioni della gara e a battere il portiere neroverde Muric.Il gol a freddo cambia immediatamente l’inerzia della partita, costringendo il Sassuolo a inseguire.

La squadra emiliana prova a reagire con un possesso palla più insistito e cercando spazi sulle fasce, mentre il Bologna si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Il ritmo resta alto, con diversi duelli a centrocampo e le due squadre determinate a controllare il gioco.

Il match rimane aperto: il Sassuolo cerca il pareggio per riaprire la sfida davanti ai propri tifosi, mentre il Bologna prova a gestire il vantaggio e colpire ancora in transizione.

La gara prosegue quindi con i rossoblù avanti di misura e con il Sassuolo che cerca il pareggio ma, il risultato non cambia tutti

ASSUOLO-BOLOGNA 0-1

Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5,5, Idzes 5, Muharemovic 6, Garcia 5 (30′ st Doig 6); Koné 5,5 (30′ st Vranckx 6), Matic 6 (14′ st Volpato 6), Thorstvedt 5,5; Berardi 6 (41′ st Bakola sv), Pinamonti 5,5 (14′ st Nzola 5,5), Laurienté 6. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Felipe. All.: Grosso 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6 (29′ Zortea 6), Vitik 6,5, Lucumì 6, Miranda 6; Sohm 6,5 (38′ st Pobega sv), N. Moro 6 (19′ st Freuler 6); Orsolini 6,5, Odgaard 6 (38′ st Bernardeschi sv), Cambiaghi 6,5; Dallinga 7 (19′ st Castro 6). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Dominguez. All.: Italiano 7

Arbitro: Bonacina

Marcatore: 6′ Dallinga

Ammoniti: Dallinga (B), Nzola (S), Zortea (B)