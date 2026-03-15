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Serie A, Lazio-Milan 1-0
Fàbregas dopo Como-Roma: “Orgoglioso della squadra, stiamo crescendo”

Fàbregas dopo Como-Roma: “Orgoglioso della squadra, stiamo crescendo”

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione

Al termine della sfida tra Como e Roma, vinta dai lariani 2-1 , l’allenatore dei lombardi Cesc Fàbregas ha analizzato la prestazione della sua squadra sottolineando l’atteggiamento e la crescita del gruppo nonostante le difficoltà della partita.

Il tecnico spagnolo ha elogiato lo spirito dei suoi giocatori, spiegando che la squadra ha mostrato personalità contro un avversario di alto livello come la Roma.”.

Fàbregas ha poi sottolineato come il progetto del Como sia ancora in fase di costruzione, ma i segnali di crescita sono evidenti partita dopo partita. Secondo l’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, il lavoro quotidiano sta aiutando la squadra a migliorare sotto tutti gli aspetti.

L’allenatore ha anche riconosciuto il valore dell’avversario, facendo i complimenti alla Roma per la qualità mostrata durante il match.

Infine Fàbregas ha ribadito l’obiettivo principale del club: continuare a crescere e costruire una mentalità competitiva.

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
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