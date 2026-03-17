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Serie A , Giudice Sportivo 29a Giornata
Serie A Femminile: la 16ª giornata . Risultati e classifica

Serie A , Giudice Sportivo 29a Giornata

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione

Conclusa la 29ª giornata di Serie A , il Giudice Sportivo ha reso pubbliche le decisioni sui giocatori e allenatori squalificati per le espulsioni rimediate nell’ultimo turno di campionato.

Allenatori: Cristian Chivu (Inter) espulso nel finale della sfida tra Inter e Atalanta pper proteste

Maurizio Sarri (Lazio)   l’espulsio nel finale di Lazio-Milan)   per l’atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, uscendo dall’area tecnica.

Tra i giocatori dovrà stare fermo due turni Durosinmi per il fallo su Mina, un turno di squalifica per Obert del Cagliari e Wesley della Roma, entrambi espulsi nei rispettivi match di campionato. Una giornata di stop anche per Delprato (Parma), Aebischer (Pisa) e Bondo (Cremonese).

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