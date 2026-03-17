Serie A Femminile: la 16ª giornata . Risultati e classifica

La sedicesima giornata della Serie A Femminile ha regalato sfide intense e risultati importanti nella corsa al vertice della classifica. Il turno, disputato tra il 14 e il 16 marzo, ha confermato l’equilibrio del campionato e l’alto livello competitivo delle squadre protagoniste.

Tra i match più attesi spiccava la sfida tra Milan e Juventus, una gara sempre ricca di significato sia in termini di classifica sia per la rivalità sportiva. Grande attenzione anche alle partite delle squadre impegnate nella lotta per lo scudetto e per l’accesso alle competizioni europee, con punti pesanti in palio.

L’Inter ha ottenuto un successo fondamentale in trasferta, dimostrando solidità difensiva e concretezza sotto porta. Una vittoria che permette alle nerazzurre di restare in scia delle prime posizioni e di continuare a mettere pressione alle dirette concorrenti.

La Roma, protagonista della stagione e punto di riferimento del torneo, ha affrontato una trasferta insidiosa, confermandosi squadra da battere. Anche la Fiorentina e le altre formazioni di alta classifica hanno cercato di consolidare il proprio percorso, in un campionato che si sta rivelando particolarmente competitivo.

Nella parte bassa della graduatoria, invece, le sfide hanno assunto un’importanza decisiva in chiave salvezza. Ogni punto può fare la differenza e le squadre coinvolte stanno lottando con determinazione per conquistare risultati utili.

La sedicesima giornata conferma dunque l’ottimo stato di salute del calcio femminile italiano, sempre più seguito dal pubblico e capace di offrire spettacolo, qualità tecnica e grande intensità agonistica.

Il campionato prosegue ora verso le prossime giornate, con la corsa allo scudetto e la lotta per la salvezza ancora tutte da scrivere.

Sab. 14 marzo 12:30 Parma Women 1 Genoa Women 1 15:00 Napoli Women 0 Lazio Women 0 Dom. 15 marzo 12:30 Como Women 0 Ternana Women 0 14:00 Juventus Women 0 Milan Women 1 18:00 Roma Women 11 Fiorentina Femminile 1 Lun. 16 marzo 12:00 Sassuolo Femminile 0 Inter Women 3