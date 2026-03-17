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Serie A , Giudice Sportivo 29a Giornata
Serie A Femminile: la 16ª giornata . Risultati e classifica
Champions League , finale primo tempo: Sportimg Lisbona - Bodo Glimt 1-0 (andata 3-0)

Serie A Femminile: la 16ª giornata . Risultati e classifica

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione

La sedicesima giornata della Serie A Femminile ha regalato sfide intense e risultati importanti nella corsa al vertice della classifica. Il turno, disputato tra il 14 e il 16 marzo, ha confermato l’equilibrio del campionato e l’alto livello competitivo delle squadre protagoniste.

Tra i match più attesi spiccava la sfida tra Milan e Juventus, una gara sempre ricca di significato sia in termini di classifica sia per la rivalità sportiva. Grande attenzione anche alle partite delle squadre impegnate nella lotta per lo scudetto e per l’accesso alle competizioni europee, con punti pesanti in palio.

L’Inter ha ottenuto un successo fondamentale in trasferta, dimostrando solidità difensiva e concretezza sotto porta. Una vittoria che permette alle nerazzurre di restare in scia delle prime posizioni e di continuare a mettere pressione alle dirette concorrenti.

La Roma, protagonista della stagione e punto di riferimento del torneo, ha affrontato una trasferta insidiosa, confermandosi squadra da battere. Anche la Fiorentina e le altre formazioni di alta classifica hanno cercato di consolidare il proprio percorso, in un campionato che si sta rivelando particolarmente competitivo.

Nella parte bassa della graduatoria, invece, le sfide hanno assunto un’importanza decisiva in chiave salvezza. Ogni punto può fare la differenza e le squadre coinvolte stanno lottando con determinazione per conquistare risultati utili.

La sedicesima giornata conferma dunque l’ottimo stato di salute del calcio femminile italiano, sempre più seguito dal pubblico e capace di offrire spettacolo, qualità tecnica e grande intensità agonistica.

Il campionato prosegue ora verso le prossime giornate, con la corsa allo scudetto e la lotta per la salvezza ancora tutte da scrivere.

Sab. 14 marzo
12:30Parma Women logo Parma Women 1 logo Genoa Women Genoa Women 1
15:00Napoli Women logo Napoli Women 0 logo Lazio Women Lazio Women 0
Dom. 15 marzo
12:30Como Women logo Como Women 0logo Ternana Women Ternana Women 0
14:00Juventus Women logo Juventus Women 0 logo Milan Women Milan Women 1
18:00Roma Women logo Roma Women 11 logo Fiorentina Femminile Fiorentina Femminile 1
Lun. 16 marzo
12:00Sassuolo Femminile logo Sassuolo Femminile 0 logo Inter Women Inter Women 3

logo Roma WomenRoma Women37161141301515
logo Inter WomenInter Women33161033361521
logo Juventus WomenJuventus Women2816844221111
logo Lazio WomenLazio Women271683522175
logo Napoli WomenNapoli Women251674521183
logo Fiorentina FemminileFiorentina Femminile251674524231
logo Como WomenComo Women241673617161
logo Milan WomenMilan Women241673625232
logo Ternana WomenTernana Women121633101531-16
logo Sassuolo FemminileSassuolo Femminile121633101226-14
logo Parma WomenParma Women11161871021-11
logo Genoa WomenGenoa Women81622121432-18
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