La Nazionale italiana femminile va a un passo dal sogno della finale degli Europei ma viene eliminata ai supplementari per mano delle Campionesse in carica dell’Inghilterra. Bonansea porta avanti le azzurre al 33’, poi al 96’ Agyemang regala i supplementari alle inglesi. Nei tempi aggiuntivi, al 119’, Kelly sbaglia un rigore, ma buca Giuliani sulla ribattuta. Le britanniche attendono Spagna o Germania in finale.