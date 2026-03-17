Fiorentina, Vanoli frena gli entusiasmi dopo il 4-1 alla Cremonese: “Nessuna svolta, piedi per terra”

Dopo il netto successo per 4-1 contro la Cremonese, la Fiorentina ritrova fiducia e punti pesanti, ma il tecnico Paolo Vanoli sceglie la linea della prudenza. Nel post partita, l’allenatore viola ha infatti evitato facili entusiasmi, sottolineando come il percorso della squadra sia ancora lungo.

“Stiamo crescendo, questa è una vittoria importante contro una diretta concorrente”, ha spiegato Vanoli, evidenziando i segnali positivi arrivati dal campo. La Fiorentina ha mostrato qualità e concretezza, riuscendo a indirizzare la gara già nei primi minuti e gestendo con autorità il vantaggio.

Nonostante il risultato convincente, però, il tecnico non parla di svolta: “Non voglio sentir parlare di svolta definitiva. Dobbiamo rimanere concentrati, il nostro obiettivo è ancora lontano”. Un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente, per evitare cali di tensione in una fase delicata della stagione.

Vanoli ha poi analizzato anche alcuni aspetti da migliorare: “Potevamo fare meglio nella gestione del possesso in alcune situazioni. Dobbiamo continuare a lavorare, perché queste partite nascondono sempre insidie”.

Spazio anche ai singoli, con un elogio particolare per Fabiano Parisi, protagonista di una prestazione brillante: “Si merita una serata così, ha lavorato tanto e con grande professionalità”.

Infine, uno sguardo al calendario e agli impegni futuri: “Dobbiamo essere pronti a soffrire e a restare dentro in tutte le competizioni. Serve continuità, sia nei risultati che nelle prestazioni”.

La Fiorentina si gode dunque una vittoria convincente, ma con la consapevolezza che la strada per raggiungere gli obiettivi stagionali resta ancora lunga. Vanoli lo sa bene e tiene alta la guardia: la crescita passa anche dalla capacità di non accontentarsi.