Cremonese, Nicola dopo il ko con la Fiorentina: “Dobbiamo essere più concreti”

Dopo la sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha analizzato la gara con realismo, senza cercare alibi ma chiedendo maggiore incisività alla sua squadra.

Nel post-partita, Nicola ha evidenziato come la Cremonese abbia avuto anche momenti positivi, soprattutto in avvio, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create: un limite che alla lunga ha fatto la differenza contro una Fiorentina più cinica e qualitativa.

“Dobbiamo essere più concreti, perché a questi livelli se non sfrutti le occasioni poi rischi di pagare caro ogni errore”, è il concetto espresso dal tecnico grigiorosso, che ha sottolineato come la partita sia cambiata proprio nei momenti chiave.

Nonostante il risultato pesante, Nicola ha voluto mantenere equilibrio nel giudizio: niente drammi, ma la consapevolezza che servirà alzare il livello. L’obiettivo resta chiaro, e passa dalla capacità di trasformare il lavoro settimanale in punti.

Il tecnico ha poi richiamato la squadra alla responsabilità collettiva: maggiore attenzione difensiva e più lucidità sotto porta saranno fondamentali per affrontare le prossime gare, decisive nella corsa alla salvezza.

Infine, un messaggio all’ambiente: la stagione è ancora lunga e la Cremonese ha il dovere di continuare a crederci. Serviranno compattezza, coraggio e continuità per invertire la rotta e restare in lotta fino alla fine.