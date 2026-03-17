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Il Vicenza non sbaglia: Inter U23 ko, è Serie B tra le lacrime del Menti

Marzo 17, 2026
scritto daRedazione

Il L.R. Vicenza centra l’obiettivo più atteso con largo anticipo e conquista la promozione in Serie B. Davanti a un “Menti” ribollente di passione, i biancorossi piegano 2-1 l’Inter U23 e mettono il sigillo su una stagione dominata nel girone di Serie A di C.

Capello accende la miccia

La tensione è palpabile fin dai primi minuti, con il Vicenza deciso a chiudere subito i conti. L’Inter U23 prova a palleggiare e a spegnere i ritmi, ma alla prima vera accelerazione i padroni di casa colpiscono: al 31’ Capello trova il guizzo giusto e fa esplodere il “Menti”. È l’1-0 che indirizza la notte biancorossa.

Stückler, poi brividi

Nella ripresa il copione sembra scritto. Il Vicenza continua a spingere e al 54’ arriva il raddoppio: Stückler finalizza con freddezza e manda in estasi lo stadio. Sembra finita, ma l’Inter U23 ha orgoglio e qualità: al 67’ Kamate riapre tutto con il gol del 2-1. Il Vicenza maniuene ilvantaggio , poi al triplice fischio scatta la festa e la gioa per il ritorno in Seie B

Marzo 17, 2026
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