Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, Lazio-Milan 1-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C - 13^ Giornata di ritorno , i risultati
Serie C – Girone B , 13a di ritorno Giornata , i risultati
Serie C - Girone C . 13a Giornata di ritorno , i risultati

Serie C – Girone B , 13a di ritorno Giornata , i risultati

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
 13° Giornata  di ritorno 15 MARZO –
 RISULTATI
GUBBIOASCOLI13
PINETOBRA21
SAMBEN.CAMPOBASSO01
LIVORNOCARPI22
PONTEDERAGUIDONIA01
FORLIJUVENTUS N.22
AREZZOPERUGIA11
XPIANESERiposa;00
TORRESRAVENNA22
V.PESAROTERNANA10
 
CLASSIFICA
AREZZO67
ASCOLI65
RAVENNA58
PINETO45
CAMPOBASSO(-2)45
PIANESE43
JUVENTUS43
TERNANA(-5)42
GUBBIO42
V.PESARO42
LIVORNO37
GUIDONIA35
FORLI35
CARPI34
PERUGIA31
TORRES30
SAMBENEDETTESE28
BRA27
PONTEDERA18
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
    14 ° Giornata  di ritorno 22 MARZO
BRAAREZZO 
CAMPOBASSOFORLI 
JUVENTUS N.GUBBIO 
RAVENNALIVORNO 
CARPIPINETO 
PIANESEPONTEDERA 
ASCOLIXRiposa;
TERNANASAMB. 
PERUGIATORRES 
GUIDONIAV.PESARO 
         
Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie C - 13^ Giornata di ritorno , i risultati

Marzo 15, 2026
Articolo successivo

Serie C - Girone C . 13a Giornata di ritorno , i risultati

Marzo 15, 2026

Recommended for You

Serie C- Gubbio ‘Regina dell’Umbria’ vince in trasferta al Liberati , 1-0 contro la Ternana , a segno Ghirardello nel primo tempo

Serie C – Girone A . Risultati 12a Giornata di ritorno

Serie C – Girone C : risultati 11a Giornata di ritorno

Serie C – Girone B : risultati 11^ giornata di ritorno