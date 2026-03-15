Serie C – Girone B , 13a di ritorno Giornata , i risultati

|13° Giornata di ritorno 15 MARZO –
|RISULTATI
|GUBBIO
|ASCOLI
|1
|3
|PINETO
|BRA
|2
|1
|SAMBEN.
|CAMPOBASSO
|0
|1
|LIVORNO
|CARPI
|2
|2
|PONTEDERA
|GUIDONIA
|0
|1
|FORLI
|JUVENTUS N.
|2
|2
|AREZZO
|PERUGIA
|1
|1
|X
|PIANESE
|Riposa;
|0
|0
|TORRES
|RAVENNA
|2
|2
|V.PESARO
|TERNANA
|1
|0
|CLASSIFICA
|AREZZO
|67
|ASCOLI
|65
|RAVENNA
|58
|PINETO
|45
|CAMPOBASSO(-2)
|45
|PIANESE
|43
|JUVENTUS
|43
|TERNANA(-5)
|42
|GUBBIO
|42
|V.PESARO
|42
|LIVORNO
|37
|GUIDONIA
|35
|FORLI
|35
|CARPI
|34
|PERUGIA
|31
|TORRES
|30
|SAMBENEDETTESE
|28
|BRA
|27
|PONTEDERA
|18
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0
|14 ° Giornata di ritorno 22 MARZO
|BRA
|AREZZO
|CAMPOBASSO
|FORLI
|JUVENTUS N.
|GUBBIO
|RAVENNA
|LIVORNO
|CARPI
|PINETO
|PIANESE
|PONTEDERA
|ASCOLI
|X
|Riposa;
|TERNANA
|SAMB.
|PERUGIA
|TORRES
|GUIDONIA
|V.PESARO