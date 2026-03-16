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Ternana , satlta la panchina di Liverani sqaudra affdata a Pasquale Fazio
Il 21 Marzo alla Biblioteca dello Sport Gianni Mura la Muratona. Un pomeriggio di incontri sullo Sport

Ternana , satlta la panchina di Liverani sqaudra affdata a Pasquale Fazio

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione

La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna.

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione
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