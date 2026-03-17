Rapina con sequestro a Roma: vittima il calciatore El Aynaoui

Momenti di terrore nella notte a Roma, dove il calciatore della AS Roma, Neil El Aynaoui, è stato vittima di una violenta rapina nella sua abitazione nella zona di Castel Fusano. Un gruppo di sei uomini armati e con il volto coperto si è introdotto nella villa intorno alle tre del mattino, forzando una finestra.

Una volta all’interno, i malviventi hanno sorpreso il giocatore e i suoi familiari, rinchiudendoli in una stanza sotto minaccia. Tra le persone coinvolte anche la madre, la compagna, il fratello e la sua compagna. La banda ha agito rapidamente, rovistando nella casa e portando via oggetti di valore.

Secondo le prime ricostruzioni, il bottino comprenderebbe gioielli, un orologio di lusso e borse firmate, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Nonostante la violenza dell’azione e i momenti di grande paura, nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Dopo la fuga dei rapinatori, è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il calciatore, ancora sotto shock, ha rassicurato sulle condizioni della famiglia, sottolineando che tutti stanno bene. Resta però forte la preoccupazione per un episodio che riaccende il tema della sicurezza nelle abitazioni, soprattutto nelle zone residenziali della capitale.

Le indagini sono in corso.