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Massimiliano Allegri e il momento del Milan: autocritica, obiettivi e futuro

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

Il momento del Milan è delicato, e le parole di Massimiliano Allegri negli ultimi giorni fotografano perfettamente la situazione: lucidità, autocritica e una richiesta chiara di crescita immediata.

Dopo le recenti prestazioni poco convincenti, il tecnico rossonero non ha cercato alibi. Ha sottolineato come la squadra abbia commesso errori tecnici evidenti soprattutto negli ultimi metri, dove è mancata precisione e cattiveria sotto porta. Una difficoltà che, secondo Allegri, ha impedito al Milan di capitalizzare anche nei momenti in cui gli avversari erano in calo.

Il problema, però, non è solo offensivo. Allegri ha evidenziato anche una gestione non ottimale delle transizioni, con troppi contropiedi concessi e una certa fragilità nel mantenere equilibrio durante la partita. Un’analisi diretta, che chiama in causa l’intera squadra ma che riflette anche la volontà dell’allenatore di assumersi le proprie responsabilità.

Nonostante le difficoltà, la linea resta chiara: al Milan non esistono stagioni di passaggio. L’obiettivo minimo dichiarato è la qualificazione alla Champions League, traguardo considerato fondamentale sia dal punto di vista sportivo che per la crescita del progetto. Per raggiungerlo servirà continuità di risultati nelle prossime settimane, evitando ulteriori passi falsi.

Parallelamente, lo sguardo è già rivolto al futuro. Allegri avrebbe chiesto alla società interventi mirati sul mercato, con l’arrivo di diversi giocatori pronti all’impatto immediato. L’idea è quella di alzare il livello competitivo della rosa senza attendere lunghi tempi di maturazione, costruendo una squadra capace di lottare stabilmente ai vertici.

In sintesi, il messaggio dell’allenatore è netto: serve migliorare subito, senza scuse. Il Milan deve ritrovare efficacia, solidità e continuità. Solo così potrà centrare l’obiettivo minimo stagionale e porre le basi per tornare davvero a competere per lo scudetto.

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione
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