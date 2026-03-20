Miami Open 2026: sorprese, giovani stelle e subito spettacolo

Il Miami Open 2026 è entrato nel vivo e, come spesso accade nei grandi tornei sul cemento americano, non sono mancate le sorprese fin dai primi turni. Tra eliminazioni eccellenti, giovani promesse in ascesa e ritorni importanti, il torneo di Miami sta già offrendo uno spettacolo degno della sua reputazione.

La notizia più clamorosa arriva dal tabellone femminile, dove la polacca Iga Świątek, tra le principali favorite al titolo, è stata eliminata al secondo turno dalla connazionale Magda Linette. Dopo aver perso nettamente il primo set, Linette ha ribaltato il match con grande determinazione, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera recente.

Sempre nel circuito WTA, da segnalare il successo della britannica Francesca Jones, capace di superare una leggenda come Venus Williams in due set. Una vittoria simbolica che conferma il passaggio di testimone tra generazioni nel tennis femminile.

Nel tabellone maschile, i primi turni hanno visto protagonisti sia giocatori esperti sia giovani emergenti. Il greco Stefanos Tsitsipas ha rispettato i pronostici avanzando senza particolari difficoltà, mentre il brasiliano João Fonseca continua a mettersi in luce come uno dei talenti più promettenti del circuito.

Grande attenzione anche per i big ancora in attesa di debutto, tra cui l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, pronti a scendere in campo nei prossimi giorni. L’assenza di Novak Djokovic, costretto al ritiro per infortunio prima dell’inizio del torneo, lascia inoltre il tabellone più aperto e imprevedibile.

Il Miami Open si conferma così uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione: un torneo in cui esperienza e nuove energie si incontrano, dando vita a match spettacolari e risultati mai scontati. E siamo solo all’inizio.