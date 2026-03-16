Sinner trionfa a Indian Wells: “Una vittoria speciale dedicata a Kimi Antonelli”

Trionfo nel deserto della California per Jannik Sinner, che conquista per la prima volta in carriera il titolo del BNP Paribas Open di Indian Wells. Il tennista italiano ha superato in finale il russo Daniil Medvedev al termine di una partita molto equilibrata, decisa da due tie-break che hanno premiato la maggiore lucidità dell’azzurro nei momenti chiave.

Al termine della finale, Sinner ha espresso tutta la sua soddisfazione durante la premiazione.

“È una vittoria speciale”, ha dichiarato l’altoatesino, sottolineando il valore del lavoro svolto negli ultimi mesi insieme al suo team. Il numero uno italiano ha evidenziato come la preparazione sia stata determinante per arrivare pronto all’appuntamento californiano.

Sinner ha infatti spiegato di essere arrivato con qualche giorno di anticipo negli Stati Uniti per adattarsi alle condizioni climatiche del deserto, caratterizzate da temperature elevate e aria secca. Una scelta che, secondo il tennista, ha contribuito a fare la differenza nel corso del torneo.

Durante il discorso finale non è mancato anche un momento curioso: Sinner ha rivolto un pensiero all’amico pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, celebrandone il recente successo nel mondo della Formula 1 con una dedica scritta sulla telecamera.

Il titolo di Indian Wells rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del tennista azzurro, che continua a consolidarsi ai vertici del tennis mondiale. Con questo trionfo, Sinner aggiunge un altro trofeo di prestigio alla sua bacheca e rafforza le ambizioni per il resto della stagione.