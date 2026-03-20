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Euroopa League, Roma -Bologna , le dichiarazioni di Castro e Cambiaghi
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Euroopa League, Roma -Bologna , le dichiarazioni di Castro e Cambiaghi

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

Nicolò Cambiaghi , autore del gol nel secondo tempo sypplememtare , cheha permesso al Bologna di battere la Roma 4-3 e di conquistare l’accesso ai quarti di finale Europa Legaue:

L’autore della rete decisiva ha parlato ai microfoni nel post‑partita con grande entusiasmo:

«Son felicissimo per questo gol. Lo cercavo da tanto e aiuto la squadra ad arrivare ai quarti. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, siamo stati concentrati tutti.»Nessuno di noi ha mai mollato», sottolineando la determinazione con cui il Bologna ha affrontato la partita, anche nei momenti di difficoltà.

Ha anche ringraziato il compagno Dallinga per l’assist che ha portato alla rete vincente.

Santiago Castro , l’attaccabnte argeto , ha realizzaato il raddppio rossoblu nel secondo tempo con un gran tiroteso da fuori area:

«Bella partita. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Questo stadio e questa atmosfera rendono il tutto ancora più speciale.»

Ha messo in evidenza la solidità mentale della squadra nel portare a casa un risultato di grande valore.

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione
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