Italia all’ assalto al Mondiale 2026. I convocati da Gattuso

L’Italia è pronta ad affrontare la delicatissima sfiuda contro l’Irlanda del Nord valida per i playoff prossimi Campionati del Mondo 2026.

Il ct azzurro Gennaro Gattuso ha convcato 28 calciatori , con alcune novità: Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Alla porima chiamata anche Giorgio Scalvini difensore dell’Atalanta e Niccolò Pisilli centrocampista della Roma. Un gradito ritono im maglia azzurra , quello di Federico Chiesa e lontano dalla Nazionale da Euro 2024, dopo il forfait di Zaccagni.

Il raduno a Coverciano prenderà il via domenica sera. L’Italia sarà impegnata giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo Stadio di Bergamo nella semifinale con l’Irlanda del Nord.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).