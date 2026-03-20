Eurolega, il programma del 20 marzo: Milano sfida il Fenerbahçe, big match a Kaunas

La stagione di EuroLeague entra nella sua fase decisiva e la giornata del 20 marzo propone sfide cruciali sia per la corsa ai playoff sia per le posizioni di vertice. Dopo le gare disputate ieri, il turno si completa oggi con quattro partite di grande interesse, tra cui spicca l’impegno dell’Olimpia Milano sul campo del Fenerbahçe.

Milano a Istanbul per restare in corsa

Trasferta complicata per l’Olimpia, attesa in uno dei palazzetti più caldi d’Europa. Il Fenerbahçe, solido e ambizioso, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre Milano è chiamata a una prova di carattere per non perdere terreno nella corsa playoff. La squadra italiana dovrà trovare continuità offensiva e maggiore solidità difensiva contro un avversario completo in ogni reparto.

Sfida d’alta quota tra Žalgiris e Real Madrid

A Kaunas va in scena uno dei match più affascinanti della giornata: Žalgiris Kaunas contro Real Madrid. I lituani, spinti dal proprio pubblico, cercano un successo pesante per rimanere agganciati al treno playoff, mentre il Real vuole confermare il proprio status di contender al titolo. Ritmo alto e intensità saranno le chiavi di una sfida che promette spettacolo.

Equilibrio ad Atene

Altra partita interessante è quella tra Panathinaikos e Crvena Zvezda. Due squadre che fanno dell’energia e della fisicità i loro punti di forza, pronte a darsi battaglia in un match che può risultare decisivo per la classifica di metà graduatoria.

ASVEL e Maccabi, punti pesanti in palio

Chiude il programma la sfida tra ASVEL Villeurbanne e Maccabi Tel Aviv, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione. Il Maccabi parte leggermente favorito, ma l’ASVEL in casa ha già dimostrato di poter sorprendere.

Una giornata che può cambiare gli equilibri

Con la stagione regolare ormai agli sgoccioli, ogni partita pesa sempre di più. Le gerarchie non sono ancora definite e risultati come quelli di oggi potrebbero ridisegnare la griglia playoff.

Per le squadre italiane, e in particolare per Milano, è il momento della verità: vincere significherebbe rilanciare le ambizioni, perdere rischierebbe invece di complicare il cammino verso la fase finale.