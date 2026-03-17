L’Italbasket femminile travolge il Senegal: 85-35 nelle qualificazioni mondiali

L’Italbasket femminile chiude con una prestazione dominante la sfida contro il Senegal, imponendosi con un netto 85-35. Una vittoria mai in discussione, che conferma la solidità e la crescita del gruppo azzurro nel percorso di qualificazione alla prossima competizione mondiale.

Fin dalle prime battute, l’Italia ha imposto ritmo e intensità, costruendo un vantaggio importante già nel primo quarto. La difesa ha rappresentato l’arma decisiva della partita: le Azzurre hanno concesso pochissimo alle avversarie, limitandone le soluzioni offensive e costringendole a basse percentuali al tiro. Anche a rimbalzo e in transizione l’Italia ha mostrato grande superiorità, trasformando ogni recupero in punti preziosi.

Sul piano offensivo, la distribuzione dei punti ha evidenziato l’ottimo lavoro di squadra. Diverse giocatrici sono andate in doppia cifra, segno di un sistema equilibrato e ben organizzato. La profondità del roster ha permesso rotazioni ampie, mantenendo alta l’intensità per tutta la durata del match.

Con questa prestazione convincente, l’Italia conferma il proprio stato di forma e rafforza le ambizioni internazionali. Una vittoria che dà fiducia, entusiasmo e consapevolezza in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Le Azzurre guardano ora avanti, con l’obiettivo di continuare su questa strada e consolidare il proprio ruolo tra le protagoniste del basket femminile internazionale