Basket femminile: l’Italia torna ai Mondiali dopo 32 anni

San Juan, 17 marzo 2026 – È ufficiale: l’Italia femminile di basket ha conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026. Le Azzurre, guidate da una prestazione solida e determinata nel torneo di San Juan, hanno centrato un traguardo storico, tornando sul palcoscenico mondiale dopo oltre trent’anni di assenza.

Il cammino verso la qualificazione

Il percorso dell’Italia è iniziato con convinzione, grazie alle vittorie nette contro Porto Rico (78-41) e Nuova Zelanda (74-51), partite che hanno subito consolidato la fiducia nel gruppo. La sconfitta contro gli Stati Uniti (59-93), pur prevista contro una delle squadre più forti del mondo, non ha minato il morale delle Azzurre.

La prova decisiva è arrivata contro la Spagna, match chiave per la qualificazione: una partita combattuta, caratterizzata da intensità difensiva e lucidità in attacco, che ha permesso all’Italia di piazzarsi tra le prime del girone e assicurarsi matematicamente il pass per il Mondiale.

Una squadra in crescita

Oltre ai risultati sul campo, ciò che ha impressionato è stata la maturità del gruppo: gioco di squadra, organizzazione difensiva e capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi. Una prova di solidità che lascia ben sperare anche per il futuro.

Con questa qualificazione, l’Italia rilancia le proprie ambizioni nel basket internazionale, pronta a confrontarsi con le migliori squadre del mondo e a giocare un Mondiale da protagonista.

L’inizio di una nuova era

Il ritorno ai Mondiali non è solo un risultato sportivo, ma un segnale di rinascita per tutto il movimento del basket femminile italiano. Dopo più di tre decenni di attesa, le Azzurre dimostrano che il talento e la determinazione possono riportare l’Italia tra le grandi del panorama mondiale.

Le Azzurre ci sono. E il Mondiale 2026 le aspetta.