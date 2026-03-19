Europa Lague-Roma – Bologna . Le probabili formazioni

Roma-Bologna è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League: si decide tutto allo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all’andata. Calcio d’inizio alle ore 21.00 , con diretta Sky TV.

Giallorossi e Rossoblu Roma e Bologna si affrontano nel match di ritorno per gli ottavi di finale di Europa League, in oaio : il passaggio ai quarti di finale Europa League, dopo il pareggio per 1-1 coin le reti di Bernardeschi e Lorenzo Pellegrini.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: i giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Como nello scontro diretto per la zona Champions, mentre il Bologna si presenta con entusiasmo dopo il successo per 1-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium, deciso dal gol di Dallinga.

Roma-Bologna, le formazioni della partita di Europa League

Gasperini punta su Pellegrini e Zaragoza a supporto di Malen. Italiano costretto a rinunciare al Portiere Skorupki infortunato nell’ultimo match di campionato , pronto il fido Ravaglia. Il tecnico potrebbe optare sul tridente formato da Bernardeschi, Castro e Rowe, con Orsolini pronto a subentrare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Zaragoza, Malen.Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.