Serie B – risultati 31a giornata

Turnoinfrasettimanale campionato Serie BKT 2025-2026.Nella foto di A.Fraioli, l’esultanza di Rao al vantaggio 1-0 del Frosinone contro il Bari.
Martedì 17 marzo 2026
Palermo-Juve Stabia (19:00) 2-2
11’ rigore Leone (JS), 60’ rigore Pohjanpalo (P), 65’ Bani (P), 73’ Mosti (JS)
Catanzaro-Modena (20:00) rinviata per allerta maltempo
Mantova-Cesena (20:00) 3-0
6’ autorete Zaro (M), 57’ Meroni (M), 90’+3’ Mancuso (M)
Reggiana-Monza (20:00) 0-0
Spezia-Empoli (20:00) 1-1
69’ Artistico (S), 90’+6’ Saporiti (E)
Venezia-Padova (20:00) 3-1
41’ Svoboda (V), 46’ Doumbia (V), 74’ Perez (V), 82’ Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo 2026
Frosinone-Bari (19:00) 2-1
2’ Rao (B), 8’ Fini (F), 53’ Corrado (F)
Avellino-Südtirol (20:00) 3-2
24’ Patierno (A), 52’ rigore Casiraghi (S), 72’ Besaggio (A), 75’ Pecorino (S), 80’ Izzo (A)
Carrarese-Sampdoria (20:00) 2-0
63’ Hasa (C), 90’+5’ rigore Finotto (C)
Pescara-Virtus Entella (20:00) 3-0
20’ Cagnano (P), 43’ Caligara (P), 56’ Insigne (P)
Classifica
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 58
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42
Cesena 40
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari
Virtus Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
* Catanzaro e Modena una gara in meno
Prossimo turno – 32a Giornata
Sabato 21 marzo 2026
Cesena-Catanzaro (15:00)
Juve Stabia-Spezia (15:00)
Padova-Palermo (15:00)
Monza-Venezia (17:15)
Modena-Mantova (19:30)
Domenica 22 marzo 2026
Bari-Carrarese (15:00)
Empoli-Pescara (15:00)
Südtirol-Frosinone (15:00)
Sampdoria-Avellino (17:15)
Virtus Entella-Reggiana (19:30)