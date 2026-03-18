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Serie B – risultati 31a giornata
Bayern Monaco travolge l’Atalanta 4-1 : dominio totale e passaggio ai quarti Champions League

Serie B – risultati 31a giornata

Marzo 18, 2026
scritto daRedazione

Turnoinfrasettimanale campionato Serie BKT 2025-2026.Nella foto di A.Fraioli, l’esultanza di Rao al vantaggio 1-0 del Frosinone contro il Bari.

Martedì 17 marzo 2026

Palermo-Juve Stabia (19:00) 2-2

11’ rigore Leone (JS), 60’ rigore Pohjanpalo (P), 65’ Bani (P), 73’ Mosti (JS)

Catanzaro-Modena (20:00) rinviata per allerta maltempo

Mantova-Cesena (20:00) 3-0

6’ autorete Zaro (M), 57’ Meroni (M), 90’+3’ Mancuso (M)

Reggiana-Monza (20:00) 0-0

Spezia-Empoli (20:00) 1-1

69’ Artistico (S), 90’+6’ Saporiti (E)

Venezia-Padova (20:00) 3-1

41’ Svoboda (V), 46’ Doumbia (V), 74’ Perez (V), 82’ Capelli (P)

Mercoledì 18 marzo 2026

Frosinone-Bari (19:00) 2-1

2’ Rao (B), 8’ Fini (F), 53’ Corrado (F)

Avellino-Südtirol (20:00) 3-2

24’ Patierno (A), 52’ rigore Casiraghi (S), 72’ Besaggio (A), 75’ Pecorino (S), 80’ Izzo (A)

Carrarese-Sampdoria (20:00) 2-0

63’ Hasa (C), 90’+5’ rigore Finotto (C)

Pescara-Virtus Entella (20:00) 3-0

20’ Cagnano (P), 43’ Caligara (P), 56’ Insigne (P)

Classifica

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Südtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

* Catanzaro e Modena una gara in meno

Prossimo turno – 32a Giornata

Sabato 21 marzo 2026

Cesena-Catanzaro (15:00)

Juve Stabia-Spezia (15:00)

Padova-Palermo (15:00)

Monza-Venezia (17:15)

Modena-Mantova (19:30)

Domenica 22 marzo 2026

Bari-Carrarese (15:00)

Empoli-Pescara (15:00)

Südtirol-Frosinone (15:00)

Sampdoria-Avellino (17:15)

Virtus Entella-Reggiana (19:30)

Marzo 18, 2026
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