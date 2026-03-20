Torino a San Siro: D’Aversa mette tutti in guardia

Torino, 20 marzo 2026 – Alla vigilia della trasferta contro il AC Milan, Roberto D’Aversa sprona il suo Torino: entusiasmo sì, euforia no.

“Non abbiamo ancora fatto nulla. Tre partite vinte non cancellano il passato.”

Il tecnico granata sottolinea la difficoltà del match: il Torino non batte il Milan in trasferta dal 1985, ma resta determinato.

“Sarà una gara complicata, ma c’è la volontà di provarci. Allegri è un grande allenatore e il Milan è cresciuto molto rispetto alla scorsa stagione.”

Dubbi di formazione: il ballottaggio tra Adams e Zapata resta aperto.

“Il colombiano fatica quando subentra, ma ha segnato partendo dalla panchina contro il Parma. Deciderò domani.”

Mentalità e disciplina saranno decisive: D’Aversa punta su concentrazione e atteggiamento giusto per provare a strappare punti a San Siro.