Italia Under 21 , i convocati dal ct Baldini

Ecco i convocati più aggiornati dell’Italia Under‑21 per le partite di qualificazione all’Europeo Under‑21 2027 . Ahanor, Daffara, Mannini e Cacciamani (primo chiamata assoluta in Under‑21), segno di un ricambio generazionale nella squadra.
Lista dei giocatori convocati (qualificazioni U21 2027 – partite vs Macedonia del Nord e Svezia, 26 e 31 marzo 2026)
I giocatori convocati dal commissario tecnico Silvio Baldini per continuare la corsa verso la fase finale del Campionato Europeo Under‑21 di categoria.
Portieri
- Sebastiano Desplanches
- Edoardo Motta
- Lorenzo Palmisani
- Diego Mascardi
Difensori
- Davide Bartesaghi
- Pietro Comuzzo
- Riyad Idrissi
- Michael Kayode
- Filippo Mané
- Riccardo Turicchia
- Luca Marianucci
- Lorenzo Pirola
Centrocampisti
- Tommaso Baldanzi
- Cher Ndour
- Luca Lipani
- Niccolò Pisilli
- Matteo Dagasso
- Marco Fabbian
Attaccanti
- Francesco Camarda
- Dominic Vavassori
- Seydou Fini
- Luca Koleosho
- Jeff Ekhator
- Giuseppe Ambrosino
- Luigi Cherubini