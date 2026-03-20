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Italia Under 21 , i convocati dal ct Baldini

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

Ecco i convocati più aggiornati dell’Italia Under‑21 per le partite di qualificazione all’Europeo Under‑21 2027 . Ahanor, Daffara, Mannini e Cacciamani (primo chiamata assoluta in Under‑21), segno di un ricambio generazionale nella squadra.

Lista dei giocatori convocati (qualificazioni U21 2027 – partite vs Macedonia del Nord e Svezia, 26 e 31 marzo 2026)

I giocatori convocati dal commissario tecnico Silvio Baldini per continuare la corsa verso la fase finale del Campionato Europeo Under‑21 di categoria.

Portieri

  • Sebastiano Desplanches
  • Edoardo Motta
  • Lorenzo Palmisani
  • Diego Mascardi

Difensori

  • Davide Bartesaghi
  • Pietro Comuzzo
  • Riyad Idrissi
  • Michael Kayode
  • Filippo Mané
  • Riccardo Turicchia
  • Luca Marianucci
  • Lorenzo Pirola

Centrocampisti

  • Tommaso Baldanzi
  • Cher Ndour
  • Luca Lipani
  • Niccolò Pisilli
  • Matteo Dagasso
  • Marco Fabbian

Attaccanti

  • Francesco Camarda
  • Dominic Vavassori
  • Seydou Fini
  • Luca Koleosho
  • Jeff Ekhator
  • Giuseppe Ambrosino
  • Luigi Cherubini

Marzo 20, 2026
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