Pisa, Hiljemark:"Il Milan è una squadra fortissima con giocatori di grade qualità"
Natios League , il sorteggio. Italia con Francia , Belgio e Turchia

Febbraio 12, 2026
scritto daRedazione

Dall’urna di Bruxelles al via la quinta edizione della Nations League, con il sorteggio , manifestazione che si svolgerà tra settembre e novembre 2026, e playoff (marzo 2027) coin le finali (giugno 2027). Le ultime classificate retrocedono invece nella Lega B. Ecco tutti i gironi dalla Lega A alla D

Nations League 2026-2027, ecco tutti i gironi

Lega A

    Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

    Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

    Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

    Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

    Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

    Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

    Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo

    Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

    Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

    Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra*

    Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

    Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta*

Lega D

    Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia*, Malta o Lussemburgo*, Andorra

    Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

