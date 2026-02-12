Natios League , il sorteggio. Italia con Francia , Belgio e Turchia

Dall’urna di Bruxelles al via la quinta edizione della Nations League, con il sorteggio , manifestazione che si svolgerà tra settembre e novembre 2026, e playoff (marzo 2027) coin le finali (giugno 2027). Le ultime classificate retrocedono invece nella Lega B. Ecco tutti i gironi dalla Lega A alla D
Nations League 2026-2027, ecco tutti i gironi
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia
Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra*
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta*
Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia*, Malta o Lussemburgo*, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein