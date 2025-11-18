Qual. Europei Under 21: Montenegro -Italia 1-4

L’Italia Under 21 si riscatta subito dopo la brutta sconfitta (2-1) contro la Polonia. I ragazzi diu baldini nelle qualificazioni Europei 2027, battono 4-1 il Montenegro al City Stadium di Niksic, . A sbloccare la gara sono i montenegrini con una grande azione di Mrvaljevic (37’), cui segue il pareggio di Pisilli (42’), prima delle reti di Dagasso (60’), Camarda (65’) e Fini (74’). Debuttano Zeroli e Venturino. L’Italia sale quindi a 15 punti, ma rimane comunque a -3 dalla capolista Polonia, vincente 1-0 in Macedonia del Nord, prossimo avversario proprio degli Azzurrini (il 26 marzo 2026).