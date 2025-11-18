Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati
Qual. Europei Under 21: Montenegro -Italia 1-4
Alcarz rinucia alla Davis per infortunio

Qual. Europei Under 21: Montenegro -Italia 1-4

Novembre 18, 2025
scritto daRedazione

L’Italia Under 21 si riscatta subito dopo la brutta sconfitta (2-1) contro la Polonia. I ragazzi diu baldini nelle qualificazioni Europei 2027, battono 4-1 il Montenegro al City Stadium di Niksic, . A sbloccare la gara sono i montenegrini con una grande azione di Mrvaljevic (37’), cui segue il pareggio di Pisilli (42’), prima delle reti di Dagasso (60’), Camarda (65’) e Fini (74’). Debuttano Zeroli e Venturino. L’Italia sale quindi a 15 punti, ma rimane comunque a -3 dalla capolista Polonia, vincente 1-0 in Macedonia del Nord, prossimo avversario proprio degli Azzurrini (il 26 marzo 2026).

Novembre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Qulificazioni Mondiali 2026 , risultati

Novembre 18, 2025
Articolo successivo

Alcarz rinucia alla Davis per infortunio

Novembre 18, 2025

Recommended for You

Italia, Donnarumma:”ora bisogna rialzare la testa”

Italia , Locatelli:”A marzo dobbiamo andare con un’altra carica”

Qual. Mondiali: San Siro si spengono e luci Azzurre. La Norvegia travolge l’Italia 4-1