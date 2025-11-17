“Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante”

Rino Gattuso non si affida anessun alibi u per commentare l’1-4 subito dalla Norvegia nell’ultima gara di qualificazione ai Mondiali 2026.

“Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera – ha commentato il ct dell’Italia ai microfoni di Rai Sport -. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferite e complimenti a loro. Dobbiamo ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, la squadra si è fatta valere ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica. Dopo stasera c’è tanta delusione, chiediamo scusa: perdere 4-1 a San Siro non mai bello. Speriamo di riuscire a migliorare gli aspetti in cui oggi abbiamo fatto fatica”.