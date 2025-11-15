Qual. Mondiali 2026: il calendario ultima giornata. Italia in campo domenica contro la Norvegia

Tra sabato 15 noivembre e martredì 18 , si giuocheranno i match dell’ultima giormnata qualificazioni MOdiali 2026: ecco il calendario, gli orari e dove vederle in TV.
Le partite di sabato 15 novembre
Qualificazioni UEFA
Slovenia-Kosovo, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol
Svizzera-Svezia, ore 20.45 (gruppo B) – Sky Sport 253 e NOW
Danimarca-Bielorussia, ore 20.45 (gruppo C)- Diretta Gol
Grecia-Scozia, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol
Georgia-Spagna, ore 18.00 (gruppo E) – Sky Sport 256 e NOW
Turchia-Bulgaria, ore 18.00 (gruppo E) – Diretta Gol
Cipro-Austria, ore 18.00 (gruppo H) – Diretta Gol
Bosnia Erzegovina-Romania, ore 20.45 (gruppo H)
Kazakistan-Belgio, ore 15.00 (gruppo J) – Sky Sport Max e NOW
Liechtenstein-Galles, ore 18.00 (gruppo J) – Diretta Gol
Le partite di domenica 16 novembre
Qualificazioni UEFA
Azerbaigian-Francia, ore 18.00 (gruppo D) – Diretta Gol
Ucraina-Islanda, ore 18.00 (gruppo D) – Diretta Gol
Portogallo-Armenia, ore 15.00 (gruppo F) – Sky Sport Calcio e NOW
Ungheria-Irlanda, ore 15.00 (gruppo F) – Sky Sport 257 e NOW
Israele-Moldavia, ore 20.45 (gruppo I) – Sky Sport Calcio e NOW
Italia-Norvegia, ore 20.45 (gruppo I) – Differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW
Albania-Inghilterra, ore 18.00 (gruppo K) – Sky Sport 255 e NOW
Serbia-Lettonia, ore 18.00 (gruppo K) – Diretta Gol
Le partite di lunedì 17 novembre
Qualificazioni UEFA
Germania-Slovacchia, ore 20.45 (gruppo A) – Sky Sport Arena e NOW
Irlanda del Nord-Lussemburgo, ore 20.45 (gruppo A) – Diretta Gol
Malta-Polonia, ore 20.45 (gruppo G) – Diretta Gol
Olanda-Lituania, ore 20.45 (gruppo G) – Diretta Gol
Montenegro-Croazia, ore 20.45 (gruppo L) – Diretta Gol
Repubblica Ceca-Gibilterra, ore 20.45 (gruppo L) – Diretta Gol
Le partite di martedì 18 novembre
Qualificazioni UEFA
Kosovo-Svizzera, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol
Svezia-Slovenia, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol
Bielorussia-Grecia, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol
Scozia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol
Bulgaria-Georgia, ore 20.45 (gruppo E) – Diretta Gol
Spagna-Turchia, ore 20.45 (gruppo E) – Sky Sport Uno e NOW
Austria-Bosnia Erzegovina, ore 20.45 (gruppo H) – Diretta Gol
Romania-San Marino, ore 20.45 (gruppo H) – Diretta Gol
Belgio-Liechtenstein, ore 20.45 (gruppo J) – Diretta Gol
Galles-Macedonia del Nord, ore 20.45 (gruppo J) – Diretta Gol