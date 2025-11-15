Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Calcio qual. MOndiali 2026 finale : Moldavia – Italia 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Qua. Mondiali 2026: risultati
Qual. Mondiali 2026: il calendario ultima giornata. Italia in campo domenica contro la Norvegia
"Ho sfiorato il cielo" di Paolo de Chiesa e Sergio Barducci in libreria dal 19 nocembre

Qual. Mondiali 2026: il calendario ultima giornata. Italia in campo domenica contro la Norvegia

Novembre 15, 2025
scritto daRedazione

Tra sabato 15 noivembre e martredì 18 , si giuocheranno i match dell’ultima giormnata qualificazioni MOdiali 2026: ecco il calendario, gli orari e dove vederle in TV.

Le partite di sabato 15 novembre

Qualificazioni UEFA

    Slovenia-Kosovo, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol

    Svizzera-Svezia, ore 20.45 (gruppo B) – Sky Sport 253 e NOW

    Danimarca-Bielorussia, ore 20.45 (gruppo C)- Diretta Gol

    Grecia-Scozia, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol

    Georgia-Spagna, ore 18.00 (gruppo E) – Sky Sport 256 e NOW

    Turchia-Bulgaria, ore 18.00 (gruppo E) – Diretta Gol

    Cipro-Austria, ore 18.00 (gruppo H) – Diretta Gol

    Bosnia Erzegovina-Romania, ore 20.45 (gruppo H)

    Kazakistan-Belgio, ore 15.00 (gruppo J) – Sky Sport Max e NOW

    Liechtenstein-Galles, ore 18.00 (gruppo J) – Diretta Gol

Le partite di domenica 16 novembre

Qualificazioni UEFA

    Azerbaigian-Francia, ore 18.00 (gruppo D) – Diretta Gol

    Ucraina-Islanda, ore 18.00 (gruppo D) – Diretta Gol

    Portogallo-Armenia, ore 15.00 (gruppo F) – Sky Sport Calcio e NOW

    Ungheria-Irlanda, ore 15.00 (gruppo F) – Sky Sport 257 e NOW

    Israele-Moldavia, ore 20.45 (gruppo I) – Sky Sport Calcio e NOW

    Italia-Norvegia, ore 20.45 (gruppo I) – Differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW

    Albania-Inghilterra, ore 18.00 (gruppo K) – Sky Sport 255 e NOW

    Serbia-Lettonia, ore 18.00 (gruppo K) – Diretta Gol

Le partite di lunedì 17 novembre

Qualificazioni UEFA

    Germania-Slovacchia, ore 20.45 (gruppo A) – Sky Sport Arena e NOW

    Irlanda del Nord-Lussemburgo, ore 20.45 (gruppo A) – Diretta Gol

    Malta-Polonia, ore 20.45 (gruppo G) – Diretta Gol

    Olanda-Lituania, ore 20.45 (gruppo G) – Diretta Gol

    Montenegro-Croazia, ore 20.45 (gruppo L) – Diretta Gol

    Repubblica Ceca-Gibilterra, ore 20.45 (gruppo L) – Diretta Gol

Le partite di martedì 18 novembre

Qualificazioni UEFA

    Kosovo-Svizzera, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol

    Svezia-Slovenia, ore 20.45 (gruppo B) – Diretta Gol

    Bielorussia-Grecia, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol

    Scozia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo C) – Diretta Gol

    Bulgaria-Georgia, ore 20.45 (gruppo E) – Diretta Gol

    Spagna-Turchia, ore 20.45 (gruppo E) – Sky Sport Uno e NOW

    Austria-Bosnia Erzegovina, ore 20.45 (gruppo H) – Diretta Gol

    Romania-San Marino, ore 20.45 (gruppo H) – Diretta Gol

    Belgio-Liechtenstein, ore 20.45 (gruppo J) – Diretta Gol

    Galles-Macedonia del Nord, ore 20.45 (gruppo J) – Diretta Gol

Novembre 15, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Qua. Mondiali 2026: risultati

Novembre 15, 2025
Articolo successivo

"Ho sfiorato il cielo" di Paolo de Chiesa e Sergio Barducci in libreria dal 19 nocembre

Novembre 15, 2025

Recommended for You