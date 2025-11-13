Moldavia – Italia , le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis
Novembre 13, 2025
scritto daRedazione

Penultimo atto qualificazioni Mondialki 2026 per l’Italia di Gattuso.

Gli azzurri questa sera in campo contro la Moldavia per sperare ancora nel primo posto del Gruppo che varrebbe la qualificaione diretta senzxa passare dai play-off. Agli Azzurri però non basterà conquistare i tre punti ma dovranno anche sperare in un passo falso della Norvegia, prossima avversaria tra qualche giorno e attualmente prima a +3.La differenza reti, infatti, è nettamente in favore degli scandinavi a cui basterà fare quattro punti (ma probabilmente anche tre) su sei per chiudere davanti.

Le ultime

Italia: Gattuso cambia formazione , e in attacco si affida al tandem Raspadori-Scamacca (Retegiui parte dalla panchina).   Coppia centrrale in difesa composta da Mancini e Baston. A destra Di Lorenzo a sinistro Di Marco, (l’interista favorito su Cambiaso).  In mezzo al campo Cristante ,il romanista al posto di Barella squalificato , con Tonali,  Sugli esterni Zaccagni e Orsolini ..

  PROBABILI FORMAZIONI

 MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

  ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.

    La partita tra Moldavia e Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Rai 1.

    Sarà possibile seguire la sfida tra l’Italia e la Moldavia anche in diretta streaming su Rai Play, scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Novembre 13, 2025
scritto daRedazione
Novembre 13, 2025
Novembre 13, 2025

