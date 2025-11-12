Atp Finals : Musetti da spettacolo, batte De Minaur in tre set

Con tanto cuore Lorenzo Musetti ha vinto in tre set la seconda partita delle ATP Finals 2025 contro Alex De Minaur, numero sette al mondo, conquistando il primo successo nel torneo in corso a Torino. Il tennista italiano ha vinto il primo (7-5) l’australiano si è aggiudicato il secondo, l 3-6. Nel terzo gioco, la stanchezza è affiorata nelle gambe del carrarino che non si è rirpsrimato regalando colpi di grande fattura portando il match ai due break consecutivi e la vittoria (7-5).