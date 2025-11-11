Sfondo scuro Sfondo chiaro
18 anni fa la morte del tifoso della Lazio Gabriele Sandri
Euroega, laVirtus Bologna batte l’Efese 99-88
Atp Finals : Musetti da spettacolo, batte De Minaur in tre set

Euroega, laVirtus Bologna batte l’Efese 99-88

Novembre 11, 2025
scritto daRedazione

Torna il sorriso alLa Virtus Bologna che a vincere dopo tre ko consecutivi in Eurolega. mLa svolta nella seconda metà del match , Le V nere affondano l’ Efes Anadolu che subisce a seconda sconfitta consecutiva contro un’italiana. I felsinei vincono per 99-89, trascinati da Edwards (21) e Smailagic (17). Serata perfetta per la Virtus e quinto successo per Ivanovic e i suoi.

IL TABELLINO
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-ANADOLU EFES ISTANBUL 99-89 (28-24, 48-45, 76-73)
Virtus Olidata Bologna – Vildoza 11 (2/2, 2/3, 1/1 tl), Edwards 21 (3/4, 5/10), Smailagic 17 (1/1, 5/7), Jallow 12 (4/6, 1/1, 1/2 tl), Diouf 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Pajola (0/3 da 3), Niang 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Alston Jr 6 (2/3 da 3), Hackett 2 (1/1, 0/2), Morgan 13 (2/2, 3/5), Diarra 2 (1/1 da 2). N.e. Taylor. All. Ivanovic.
Anadolu Efes Istanbul – Larkin 25 (3/3, 5/9, 4/4 tl), Weiler-Babb 12 (1/1, 3/8, 1/2 tl), Cordinier 4 (2/6, 0/4), Smits 9 (3/3, 1/2), Osmani 16 (5/8, 2/4), Hazer 1 (1/2 tl), Loyd 11 (3/7, 1/4, 2/2 tl), Dessert 8 (4/7 da 2), Swider 3 (1/2 da 3), Jones (0/1 da 2). N.e. Mutaf, Yilmaz. All. Kokoskov.

Novembre 11, 2025
scritto daRedazione
