Basket Serie A: Milano batte Reggio Emilia

L’Emporio Armani Milanocentra un’altra vittoria. L’Olimpia si aggiudica 93-61 la sfida contro Reggio Emilia, centrando il quarto successo consecutivo L’EA7 si porta a 8 punti, in vetta alla classifica. A 4 punti rimane Reggio Emilia. Trapani supera invece 77-75 Brescia nel big match tra due delle grandi protagoniste della scorsa annata: cade l’imbattibilità della Germani. Venezia piega 86-75 Varese, Cantù si prende 91-83 il derby lombardo con Cremona.
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-93
IL TABELLINO
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-93 (16-27, 28-53, 50-69)
UnaHotels Reggio Emilia – Barford 4 (2/6, 0/4, 0/0 tl), Woldetensae 2 (1/2, 0/4, 0/0 tl), Caupain 7 (2/7, 1/6, 0/0 tl), El Hadji 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Echenique 14 (6/8, 0/0, 2/4 tl); Williams 10 (4/8, 0/2, 2/2 tl), Smith 9 (2/3, 1/6, 2/2 tl), Uglietti 2 (1/1, 0/2, 0/0 tl), Vitali 11 (1/3, 3/3, 0/0 tl), Severini (0/1, 0/3, 0/0 tl). N.e.: Mainini, Abreu. All.: Priftis
EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 7 (0/1, 1/2, 4/4 tl), Brooks 20 (6/9, 2/4, 2/4 tl), Ricci 9 (3/3, 1/2, 0/1 tl), Nebo 10 (4/7, 0/0, 2/4 tl), Shields 7 (2/3, 1/1, 0/0 tl); Mannion 13 (2/2, 2/2, 3/3 tl), Tonut 6 (3/4, 0/0, 0/0 tl), LeDay 2 (0/2, 0/1, 2/2 tl), Guduric 10 (2/2, 2/3, 0/0 tl), Totè 7 (1/1, 1/2, 2/4 tl), Diop 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl). N.e.: Dunston. All.: Messina
TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 77-75
IL TABELLINO
TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 77-75 (19-19, 50-36, 63-56)
Trapani Shark – Cappelletti 2 (0/2, 0/0, 2/2 tl), Eboua (0/0, 0/1, 0/0 tl), Alibegovic 11 (3/6, 1/6, 2/4 tl), Allen 17 (6/13, 1/5, 2/2 tl), Petrucelli (0/0, 0/2, 0/0 tl); Notae 3 (1/4, 0/3, 1/2 tl), Ford 8 (1/5, 0/0, 6/6 tl), Rossato 6 (1/1, 0/5, 4/4 tl), Sanogo 7 (3/6, 0/0, 1/2 tl), Hurt 23 (5/6, 4/5, 1/2 tl). N.e.: Pugliatti. All.: Repesa
Germani Brescia – Bilan 11 (3/9, 0/0, 5/10 tl), Della Valle 8 (0/1, 1/4, 5/6 tl), Ndour 9 (4/8, 0/0, 1/2 tl), Ivanovic 12 (0/0, 2/3, 6/8 tl), Rivers 8 (2/4, 1/3, 1/2 tl); Massinburg 13 (3/4, 2/4, 1/3 tl), Burnell 12 (4/8, 0/2, 4/4 tl), Cournooh 2 (0/1, 0/0, 2/2 tl), Mobio (0/1, 0/2, 0/0 tl). N.e.: Ferrero, Doneda, Santinon. All.: Cotelli
UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 86-75
IL TABELLINO
UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 86-75 (25-23, 46-39, 65-57)
Umana Reyer Venezia – Cole 10 (2/4, 1/3, 3/4 tl), Horton 4 (2/7, 0/0, 0/0 tl), Bowman 13 (5/6, 1/4, 0/1 tl), Parks 12 (3/6, 0/2, 6/8 tl), Wiltjer 8 (0/1, 2/5, 2/2 tl); Tessitori 9 (3/8, 0/0, 3/4 tl), Candi 10 (1/1, 2/3, 2/2 tl), Nikolic 16 (7/9, 0/3, 2/2 tl), Valentine 4 (2/2, 0/2, 0/0 tl), Lever (0/1, 0/0, 0/0 tl), Wheatle, De Nicolao. All.: Spahija
Openjobmetis Varese – Alviti 11 (0/0, 3/9, 2/2 tl), Moore 11 (1/4, 3/5, 0/2 tl), Renfro 6 (2/4, 0/0, 2/2 tl), Nkamhoua 15 (4/8, 2/6, 1/2 tl), Moody 11 (1/2, 3/8, 0/0 tl); Ikenna 19 (1/3, 3/8, 8/8 tl), Ladurner 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Assui (0/0, 0/2, 0/0 tl), Freeman (0/1, 0/1, 0/0 tl), Librizzi (0/1, 0/1, 0/0 tl). N.e.: Villa, Alabiso. All.: Kastritis
ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-VANOLI BASKET CREMONA 91-83
IL TABELLINO
ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-VANOLI BASKET CREMONA 91-83 (23-24, 47-44, 69-62)
Acqua S.Bernardo Cantù – Gilyard 11 (2/5, 2/5, 1/1 tl), Bortolani 5 (2/2, 0/4, 1/2 tl), Sneed 15 (3/5, 2/4, 3/3 tl), Ballo 10 (4/6, 0/0, 2/4 tl), Ajayi 6 (3/5, 0/0, 0/0 tl); Moraschini 18 (2/6, 1/5, 8/10 tl), Basile 12 (4/8, 0/1, 4/6 tl), Bowden 4 (1/3, 0/3, 2/2 tl), De Nicolao 10 (0/0, 2/2, 4/4 tl), Okeke. N.e.: Molteni, Ventura. All.: Brienza
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 2 (1/1, 0/1, 0/0 tl), Veronesi 8 (1/3, 2/7, 0/0 tl), Durham 20 (5/8, 1/2, 7/8 tl), Willis 9 (1/5, 2/6, 1/3 tl), Ndiaye 14 (4/9, 2/6, 0/0 tl); Jones 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Grant 2 (0/0, 0/3, 2/2 tl), Casarin 12 (3/7, 0/1, 6/7 tl), Burns 9 (3/3, 1/4, 0/0 tl). N.e.: Galli. All.: Brotto
BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76
IL TABELLINO
BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76
(23-19, 43-41, 65-55)
Bertram Derthona – Vital 19 (7/12, 1/10, 2/5 tl), Hubb 10 (2/4, 2/4), Gorham 13 (3/5, 1/4, 4/6 tl), Olejniczak 18 (9/11 da 2), Riismaa 2 (1/2, 0/2), Pecchia 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Chapman 3 (1/3 da 3), Baldasso 10 (0/2, 2/6, 4/5 tl), Biligha 8 (3/6 da 2, 2/2 tl). N.e. Di Meo, Tandia, Strautins. All. Fioretti.
Napoli Basketball – Flagg 11 (4/10, 1/4), Mitrou-Long 10 (2/6, 1/5, 3/6 tl), Simms 10 (2/4, 1/2, 3/4 tl), Caruso, Bolton 12 (4/6, 0/6, 4/4 tl), El-Amin 11 (1/4, 3/5), Croswell 13 (3/4 da 2, 7/8 tl), Faggian 5 (1/1, 1/2), Treier 2 (0/3 da 3, 2/2 tl), Gentile 2 (1/1 da 2). N.e. Saccoccia, Gloria. All. Magro.