Eurolega: Milano batte Parigi . Virtus scofitta dal Bayern Monaco

Nell’ottava giornata di Eurolega si rialza Milano, che tra le mura casalinghe del Forum piega Parigi 86-77. Controllo totale dall’inizio alla fine per l’Armani, che trova il terzo successo europeo con quattro uomini in doppia cifra: Shields, Booker, Brooks e Mannion. Arriva invece una sconfitta per la Virtus Bologna, che si arrende 86-70 sul parquet del Bayern Monaco: Obst ne mette 21 per i bavaresi, non bastano i 17 di Smailagic.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARIS BASKETBALL 86-77
TABELLINO
EA7 Emporio Armani Milano-Paris Basketball 86-77 Parziali: 23-15, 47-27, 67-53.
EA7 Emporio Armani Milano: Ellis 7 (0/3, 1/3, 4/4 tl), Bolmaro 4 (1/4, 0/1, 2/2 tl), Shields 10 (2/3, 1/5, 3/3 tl), Booker 13 (5/7, 0/2, 3/3 tl), Ricci 9 (2/5, 1/5, 2/2 tl); Mannion 10 (2/5, 2/3), Brooks 12 (0/3, 3/5, 3/3 tl), Guduric 7 (2/5 da 3, 1/2 tl), Dunston 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Sestina 8 (3/3, 0/1, 2/2 tl), Tonut. N.e. Diop. All. Messina.
Paris Basketball: Hifi 24 (7/13, 2/10, 4/4 tl), Ajayi 2 (1/1, 0/2), Faye 6 (2/5 da 2, 2/2 tl), M’Baye 4 (2/5, 0/3), Hommes 2 (1/1, 0/1); Cavaliere (0/1 da 3), Robinson 11 (2/5, 1/3, 4/5 tl), Herrera 11 (3/7 da 3, 2/2 tl), Dokossi, Bako 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Ouattara 7 (1/2, 1/4, 2/2 tl), Willis 7 (2/4, 1/5, 0/1 tl). All. Tabellini.
BAYERN MONACO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 86-70
TABELLINO
Bayern Monaco-Virtus Olidata Bologna 86-70 Parziali: 18-15, 41-38, 61-55.
Bayern Monaco: Mike 17 (4/4, 2/4, 3/4 tl), Lucic 4 (0/4, 1/1, 1/2 tl), Obst 21 (2/5, 4/9, 5/5 tl), Jovic 3 (0/1, 1/2), Voigtmann 10 (2/3, 1/2, 3/4 tl); Da Silva 9 (1/3, 1/1, 4/4 tl), Rathan-Mayes (0/2 da 3), Jessup 12 (2/2, 2/4, 2/2 tl), Dinwiddie 6 (1/3, 0/4, 4/5 tl), Gabriel 2 (1/1 da 2), Baldwin 2 (0/1, 0/1, 2/2 tl). N.e. Hollatz. All. Herbert.
Virtus Olidata Bologna: Pajola (0/3 da 3), Smailagic 17 (3/7, 3/4, 2/2 tl), Edwards 16 (5/11, 2/8), Jallow 9 (2/2, 1/2, 2/4 tl), Niang 4 (2/2 da 2); Vildoza 2 (0/3 da 3, 2/4 tl), Taylor 5 (1/1, 1/2), Alston Jr. 10 (3/4, 1/2, 1/1 tl), Hackett (0/1 da 3), Morgan 4 (1/2, 0/1, 2/3 tl), Diarra 2 (1/1 da 2), Diouf 1 (0/3 da 2, 1/2 tl). All. Ivanovi