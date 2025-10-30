Cagliari , Pisacane:”sono fiducioso quando recupereremo giocatori”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione

Fabio Pisacane dopo un buon avvio in questa stagione , il Cagliari incassa un’altra sconfitta – la terza coinsecutivca- all’Unipol Domus Arena contro il Sassuolo : “Primi quaranta minuti bene – ha detto – abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Da quel momento in poi il Sassuolo ha preso coraggio. Dispiace perché volevamo fare uno step per una classifica migliore”.

Gli alibi? “Alcuni giocatori non li abbiamo – ha spiegato – e forse potevano darci di più, ma sono fiducioso, penso che quando si recuperano giocatori fondamentali le cose potranno andare meglio”.

Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione
