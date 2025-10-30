Serie A: Bologna – Torino 0-0

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione


Al Dall’Ara, Bologna -Toorino finisce 0-0.

I felsinei controllano il gioco , poi il Torino si rende pericloso : al 5′ Che Adams scheggia la traversa di Slorupski . Il Bologna risponde con il greco Likogiannis , Paleari si esalta con una fantastica parata . Si va al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa sempre Paleari deve poi sfoderare un’altra grande risposta per fermare Bernardeschi e sigillare lo 0-0 finale. Il pareggio porta quindi il Bologna a 15 punti e il Torino a 12. 

IL TABELLINO 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6 Zortea , Vitik , Lucumi , Lykogiannis 6; Moro , Ferguson (16’ st Freuler ); Bernardeschi (16’ st Orsolini ), Odgaard (37’ st Fabbian ), Cambiaghi (16’ st Dominguez ); Dallinga (1’ st Castro 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Miranda, Sulemana. All.: Italiano  (in panchina il vice Nicolini)
Torino (3-5-2): Paleari ; Tameze (12’ st Ismajli ), Maripan , Coco ; Pedersen , Casadei ,, Ilic 6 (34’ st Asllani ), Gineitis (12’ st Vlasic ), Lazaro ; Ngonge 5 (41’ st Zapata ), Adams (13’ st Simeone ). A disp.: Popa, Siviero, Biraghi, Dembele, Masina, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni 
Arbitro: Ayroldi 
Ammoniti: Ilic (T), Tameze (T), Odgaard (B), Ismajli (T), Lykogiannis (B) 

Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione
