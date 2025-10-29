Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finali: Roma -Parma 2-1; Juventus – Udionese 3-1
Cremonese, Nicola:”la squadra è vogliosa di esprimere sè stessa”

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
Davide Nicola, head coach of Torino FC, during the Serie A TIM football match between Torino FC and Internazionale Milano at Stadio Grande Torino on 14th Mars, 2021 in Turin, Italy.

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato dopo la vittoria cn il Genoa: “Non oso neanche pensare di poter puntare a qualcosa di più in classifica. Non perché non c’è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l’umiltà, quando ce n’era bisogno, di indossare l’elmetto”

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
