Serie A: Roma -Parma 2-1

La Roma batte 2-1 il Parma nella nona giornata di Serie A e raggiunge in testa alla classifica il Napoli .

Primo tempo con Gasperini costretto a sostituire Ferguson , l’irlandese toccato duro al 3’ sostituito da Baily.. I giallorossi sono ben controlalti dal Parma , poco solo una conlcusione di Wesley,neutralizzata da Suzuki.

L’occasione piùghiotta capita a Bernabè su assist di Pellegrino ,lo spagnolo però ritarda la battiuta a rete deviata respinta da N’dicka.

La Roma con più possesso pala va in gol al 40' , la stoccata di sinistro supera Suyzuki , l'arbitro Grezzini , richiamato dalla sala Var , annulla per posizione influente di Ceerie A,

La ripresa inizia con la sostituzione di Bailey entrato al 7′ con El Aynaoui,. La prima occasopne però è per il Parma, con Pellegrino che di tacco serve Sorensen che calcia debolmente. La Roma risponde con Dybala colpo di testa in tuffo trova pronto Suyzuki alla parata.

La Roma cresce e guadaga cinque angoli sull’ultimo (63’) , Hermoso gira di testa e fa 1-0. I. Giallorossispinti dai 60mila dell’Olimpico continuanoi ad attaccare: Soulé dal limite viene murato. Il Parma si riorganizza e all’80’ sfiora il pari, con un gran tiro dal limite di Sorensem Svilar alza in angolo.

All’ 81’ arriva il 2-0 della Roma: Cristante scambia con Dovbyk l’ucraino calcio la deviazione di Cremaschi, poi la palla torna sui piedi dell’attaccante giallorosso che con un controllo e la girata conclude in diagonale dove Suzuki non può arrivare. All’86’ Circati accorcia le distanze: Roma che fa festa e che resta prima in classifica rispondendo al Napoli di Conte.

IL TABELLINO

ROMA-PARMA 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Hermoso , Mancini (40′ st Ghilardi ), Ndicka ; Celik , Cristante , Koné , Wesley (40′ st Rensch ); Soulé (28′ st Dovbyk 6), Dybala ; Ferguson (7′ Bailey e 45′ st El Aynaoui 6)

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Pellegrini, Psilli, Baldanzi, El Shaarawy

Allenatore: Gasperini

Parma (4-4-2): Suzuki Delprato , Circati , Valenti , Britschgi (45’+1′ st Begic ); Estevez 6(32′ st Almqvist ), Bernabé (32′ st Cremaschi ), Ordonez , Sorensen ; Cutrone (15′ st Benedyczak ), Pellegrino (32′ st Djuric )

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Plicco, Ciardi, Cardinali

Allenatore: Cuesta

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 18′ st Hermoso (R), 36′ st Dovbyk (R), 41′ st Circati (P)

Ammoniti: Pellegrino, Ordonez (P)