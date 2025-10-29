Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Roma -Parma 2-1
Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione

La Roma batte 2-1 il Parma nella nona giornata di Serie A  e raggiunge in testa alla classifica il Napoli .

Primo tempo   con Gasperini costretto a sostituire Ferguson , l’irlandese toccato duro al 3’ sostituito da Baily..  I giallorossi sono ben controlalti dal Parma , poco solo una conlcusione di Wesley,neutralizzata da Suzuki.

L’occasione piùghiotta capita a Bernabè su assist di Pellegrino ,lo spagnolo però ritarda la battiuta a rete deviata respinta da N’dicka.

La Roma con più possesso pala va in gol al 40’ , la stoccata di sinistro  supera Suyzuki , l’arbitro Grezzini , richiamato dalla sala Var , annulla per posizione influente di Ceerie A, Roma-Parma 2-1: Gasperini ringrazia Hermoso e Dovbyk e resta primo col Napoli

La ripresa inizia  con la sostituzione di Bailey entrato al 7′ con El Aynaoui,. La prima occasopne però è per il Parma, con Pellegrino che di tacco serve Sorensen che calcia debolmente. La Roma risponde  con Dybala colpo di testa in tuffo trova pronto Suyzuki alla parata. 

La Roma cresce e guadaga cinque angoli sull’ultimo  (63’) , Hermoso gira di testa e fa 1-0. I. Giallorossispinti dai 60mila dell’Olimpico continuanoi ad attaccare:  Soulé dal limite viene murato. Il Parma  si riorganizza e all’80’ sfiora il pari,  con un gran tiro dal limite di Sorensem  Svilar alza in angolo.

All’ 81’ arriva il 2-0 della Roma: Cristante scambia con Dovbyk l’ucraino calcio  la deviazione di Cremaschi, poi la palla torna sui piedi  dell’attaccante giallorosso  che con un controllo e la girata conclude in diagonale dove Suzuki non può arrivare. All’86’ Circati accorcia le distanze: Roma che fa festa e che resta prima in classifica rispondendo al Napoli di Conte.

IL TABELLINO

ROMA-PARMA 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Hermoso , Mancini (40′ st Ghilardi ), Ndicka ; Celik , Cristante , Koné , Wesley (40′ st Rensch ); Soulé (28′ st Dovbyk 6), Dybala ; Ferguson (7′ Bailey e 45′ st El Aynaoui 6)

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Pellegrini, Psilli, Baldanzi, El Shaarawy

Allenatore: Gasperini

Parma (4-4-2): Suzuki Delprato , Circati , Valenti , Britschgi (45’+1′ st Begic ); Estevez 6(32′ st Almqvist ), Bernabé (32′ st Cremaschi ), Ordonez , Sorensen ; Cutrone (15′ st Benedyczak ), Pellegrino (32′ st Djuric )

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Plicco, Ciardi, Cardinali

Allenatore: Cuesta

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 18′ st Hermoso (R), 36′ st Dovbyk (R), 41′ st Circati (P)

Ammoniti: Pellegrino, Ordonez (P)lik. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
