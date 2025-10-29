Serie A: Juventus-Udinese 3-1

IL dopo Tudor ricomincia cn una vittoria per la Juvce. Allo Stadium i biancoineri , guidati da Brambilla , battono 3-1 l’Udinese e si porta a quota 15 punti.
. All’Allianz Stadium nel primo tempo Vlahovic sblocca subito il risultato dal dischetto (5′) e Zaniolo (48′) approfitta di un’incertezza di Locatelli per rimettere tutto in equilibrio con un sinistro preciso nel recupero. Nella ripresa poi la Juve torna in vantaggio grazie a un’incornata di Gatti (67′) su assist di Cambiaso e nel finale Yildiz (96′)firma il tris che chiude la partita ancora su rigore.
IL TABELLINO
JUVE-UDINESE 3-1
Juve (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic (43′ st Rugani); Yildiz; Openda (31′ st David), Vlahovic (43′ st Koopmeiners).
A disp.: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Brambilla
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (29′ st Zanoli), Piotrowski (13′ st Lovric), Karlstrom, Atta (29′ st Miller), Kamara; Zaniolo (13′ st Bayo), Davis (38′ Buksa).
A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 5′ rig. Vlahovic (J), 48′ Zaniolo (U), 22′ st Gatti (J),51′ st rig. Yildiz (J)
Ammoniti: Di Gregorio (J); Goglichidze, Piotrowski, Lovric, Miller (U)