Milan , Allegri:”abbiamo preso un gol evitabile”

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione

Il Milan incassa il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Pisa. Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn. ”

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto sulle palle in uscita, un po’ perché l’Atalanta ci pressava alto, un po’ per la stanchezza. Nel secondo sapevamo che loro non avrebbero potuto pressarci continuamente, ma noi abbiamo sbagliato alcuni passaggi negli ultimi venti metri e non abbiamo sfruttato le occasioni – ha concluso l’allenatore rossonero-. Abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo tutti schierati, però allunghiamo la striscia positiva e ora pensiamo a domenica che abbiamo una bella partita con la Roma”.

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
Serie A: Atalanta-Milan 1-1

Ottobre 29, 2025
Per la prima volta nellò sport mondiale una partita si giocherà con entrambe le squadre in casa: Milano.Novara di volley scrive la storia

Ottobre 29, 2025

