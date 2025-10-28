Napoli, Oriali: su de Bruney , non sappiamo i tempi di recupero”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione

Ai microfoni Dazn nel pre-partita allo stadio di Via del mare , proma del match Lecce -Napoli, Lele Oriali ha parlato di Kevin De Bruney e del suo infortunio:” Domani De Bruney sarà sottoposto a intevrento chirurgico . Sui tempi di recupero non posso dire nulla , bisogna attendere il post-intervento. Il dirigente az<zurro ha aggiunto:” “buone nbotizie per Lukaku che in settimana rientra ad allenarsi , dopo tanti infortuni non sto quì ad elencarli una buona notizia”.

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 28, 2025
