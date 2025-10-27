Napoli, De Bruney , tre-quattro mesi di stopo

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

Brutta notizie per Antonio Conte , e i tifosi del Napoli: Kevin De Brunety , uscito dal terreno di gioco dopo aver trasformato il calcio di rigore contro l’Inter , si è sottoposto in mattinata agli accertamenti clinici , presso il Pineta Grande Hospital , purtroppo la diagnosi non conforta l’ambiente dei campioni d’Italia: Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Per il centrocampista belga si profila un lungo stop: il suo 2025 con la maglia azzurra è già finito, si va verso un’assenza di tre-quattro mesi. Il giocatore vola in Belgio: come riporta Sky Sport lui vorrebbe operarsi e non ricorrere a una terapia conservativa come deciso per Lukaku. Per il Napoli è tempo di riflessioni per un’eventuale modifica della lista Champions. Il club potrebbe valutare di ripescare uno tra Marianucci e Mazzocchi

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 27, 2025
Ottobre 27, 2025

