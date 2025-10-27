Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Allegri:"Contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo fare meglio. Pensiamo a fare bene a Bergamo"
Serie A , designazioni 9a giornata
Serie B , designazioni 10a giornata

Serie A , designazioni 9a giornata

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

Turno indratessimanale Serie A, Si inzia con Lecce – Napolli, la capolista allo stadio di Via del Mare contro il Lecce, calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitro Collu.

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DIONISI

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV:       PERRI

VAR:      SERRA

AVAR:       GIUA

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     PATERNA

AVAR:     GUIDA

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV:     ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      NASCA

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:    PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

INTER – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GHERSINI

AVAR:       CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV:       MARINELLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      GHERSINI

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Allegri:"Contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo fare meglio. Pensiamo a fare bene a Bergamo"

Ottobre 27, 2025
Articolo successivo

Serie B , designazioni 10a giornata

Ottobre 27, 2025

Recommended for You

Milan , Allegri:”Contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo fare meglio. Pensiamo a fare bene a Bergamo”

Atalanta- Juric:”io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare”

Fiorentina, Pioli:”La reazione è stata forte, ci prendiamo il risultato”

Formula 1, Norris vince il GP del Messico: Leclerc secondo e Verstappen terzo

Juventus, Tudor:”Siamo arrivati lì nell’area, ma bisogna buttarla dentro”

Serie A: Fiorentina-Bologna 2-2 due calci di rigore salvano la Viola dall’ennesima sconfitta