Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , designazioni 9a giornata
Serie B , designazioni 10a giornata
Juventus , Igor Tudor esonerato

Serie B , designazioni 10a giornata

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

CESENA – CARRARESE H. 20:30

DI MARCO

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  RUTELLA

AVAR:   AURELIANO

EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30

PICCININI

BAHRI – BIFFI

IV:      IACOBELLIS

VAR:    NASCA

AVAR:      PAGANESSI

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30

GALIPO’

PASCARELLA – PRESSATO

IV:       PEZZOPANE

VAR: GIUA     

AVAR: GUALTIERI

PALERMO – MONZA  h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:     GEMELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MONALDI

PESCARA – AVELLINO h. 20:30

CALZAVARA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR:     PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

REGGIANA – MODENA h. 20:30

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV:     DE ANGELI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30

MARCHETTI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:     TERRIBILE

VAR:    SANTORO

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30

PEZZUTO

MONDIN – EL FILALI

IV:     CERBASI

VAR:     COSSO

AVAR:       GARIGLIO

VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30

FELICIANI (foto)

BARONE – ZANELLATI

IV:       LOVISON

VAR:     PRONTERA

AVAR:       DEL GIOVANE

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , designazioni 9a giornata

Ottobre 27, 2025
Articolo successivo

Juventus , Igor Tudor esonerato

Ottobre 27, 2025

Recommended for You

Serie B – Il Modena batte l’Empoli e rafforza il primo posto in classifica