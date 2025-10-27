Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B , designazioni 10a giornata
Juventus , Igor Tudor esonerato
Juve il dopo Tudor , in pole Spalletti con opzione Palladino

Juventus , Igor Tudor esonerato

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juve. Ha decidere l’esonero la stessa dirigenza bianconera , dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio.. Contro l’Udinese la squadra verrà affidata temporaneamente a Massimiliano Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, in vista della scelta del sostituto vero e proprio di Tudor. 

IL COMUNICATO DELL’ESONERO
Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.
La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.
Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B , designazioni 10a giornata

Ottobre 27, 2025
Articolo successivo

Juve il dopo Tudor , in pole Spalletti con opzione Palladino

Ottobre 27, 2025

Recommended for You

Milan , Allegri:”Contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo fare meglio. Pensiamo a fare bene a Bergamo”

Atalanta- Juric:”io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare”

Fiorentina, Pioli:”La reazione è stata forte, ci prendiamo il risultato”

Formula 1, Norris vince il GP del Messico: Leclerc secondo e Verstappen terzo

Juventus, Tudor:”Siamo arrivati lì nell’area, ma bisogna buttarla dentro”