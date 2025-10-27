Sfondo scuro Sfondo chiaro
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen

Formula 1, Norris vince il GP del Messico: Leclerc secondo e Verstappen terzo


Formula 1, Norris vince il GP del Messico: Leclerc secondo e Verstappen terzo

Ottobre 27, 2025
Redazione

Lando Norris vince il GP del Messico di Formula 1 2025, Leclerc  secondo , Verstappen  sul terzo gradino del podio,

Ottima prestazione di  Bearman 4° con la Haas davanti all’ex leader del Mondiale, Oscar Piastri,  l’australiano  perde così il primato nella classifica iridata in favore del suo compagno di squadra in McLaren. Lewis Hamilton termina ottavo, dopo una bella battaglia con Verstappen .con una pesante penalità e dalla sosta forzata.

L’ordine d’arrivo della gara di Città del Messico

Lando Norris McLaren

    Charles Leclerc Ferrari +30.324

    Max Verstappen Red Bull +31.049

    Oliver Bearman Haas +40.955

    Oscar Piastri McLaren +42.065

    Kimi Antonelli Mercedes +47.837

    George Russell Mercedes +50.287

    Lewis Hamilton Ferrari +56.446

    Esteban Ocon Haas +75.464

    Gabriel Bortoleto Sauber +76.863

    Yuki Tsunoda Red Bull +79.048

    Alexander Albon Williams 1L

    Isack Hadjar Racing Bulls 1L

    Lance Stroll Aston Martin 1L

    Pierre Gasly Alpine 1L

    Franco Colapinto Alpine 1L

    Carlos Sainz Williams ritirato

    Fernando Alonso Aston Martin ritirato

    Nico Hulkenberg Sauber ritirato

    Liam Lawson Racing Bull ritirato

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo il GP del Messico

    Lando Norris 357 punti

    Oscar Piastri 356

    Max Verstappen 321

    George Russell 258

    Charles Leclerc 210

    Lewis Hamilton 146

    Kimi Antonelli 97

    Alex Albon 73

    Nico Hulkenberg 41

    Isack Hadjar 39

    Carlos Sainz 38

    Fernando Alonso 37

    Oliver Bearman 32

    Lance Stroll 32

    Liam Lawson 30

    Esteban Ocon 30

    Yuki Tsunoda 28

    Pierre Gasly 20

    Gabriel Bortoleto 19

    Franco Colapinto 0

    Jack Doohan 0

La classifica costruttori del Mondiale F1 2025 aggiornata dopo la corsa in Messico

    McLaren 713 punti

    Ferrari 356

    Mercedes 355

    Red Bull 346

    Williams 111

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
