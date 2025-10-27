Formula 1, Norris vince il GP del Messico: Leclerc secondo e Verstappen terzo

Lando Norris vince il GP del Messico di Formula 1 2025, Leclerc secondo , Verstappen sul terzo gradino del podio,
Ottima prestazione di Bearman 4° con la Haas davanti all’ex leader del Mondiale, Oscar Piastri, l’australiano perde così il primato nella classifica iridata in favore del suo compagno di squadra in McLaren. Lewis Hamilton termina ottavo, dopo una bella battaglia con Verstappen .con una pesante penalità e dalla sosta forzata.
L’ordine d’arrivo della gara di Città del Messico
Lando Norris McLaren
Charles Leclerc Ferrari +30.324
Max Verstappen Red Bull +31.049
Oliver Bearman Haas +40.955
Oscar Piastri McLaren +42.065
Kimi Antonelli Mercedes +47.837
George Russell Mercedes +50.287
Lewis Hamilton Ferrari +56.446
Esteban Ocon Haas +75.464
Gabriel Bortoleto Sauber +76.863
Yuki Tsunoda Red Bull +79.048
Alexander Albon Williams 1L
Isack Hadjar Racing Bulls 1L
Lance Stroll Aston Martin 1L
Pierre Gasly Alpine 1L
Franco Colapinto Alpine 1L
Carlos Sainz Williams ritirato
Fernando Alonso Aston Martin ritirato
Nico Hulkenberg Sauber ritirato
Liam Lawson Racing Bull ritirato
La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo il GP del Messico
Lando Norris 357 punti
Oscar Piastri 356
Max Verstappen 321
George Russell 258
Charles Leclerc 210
Lewis Hamilton 146
Kimi Antonelli 97
Alex Albon 73
Nico Hulkenberg 41
Isack Hadjar 39
Carlos Sainz 38
Fernando Alonso 37
Oliver Bearman 32
Lance Stroll 32
Liam Lawson 30
Esteban Ocon 30
Yuki Tsunoda 28
Pierre Gasly 20
Gabriel Bortoleto 19
Franco Colapinto 0
Jack Doohan 0
La classifica costruttori del Mondiale F1 2025 aggiornata dopo la corsa in Messico
McLaren 713 punti
Ferrari 356
Mercedes 355
Red Bull 346
Williams 111