Serie A: Lazio-Juventus 1-0 , decide Basic

L’ottava giornata di Serie A si chiude con la vittoria all’Olimpico della Lazio che batte 1-0 la Juventus . Foto:Basic al tiro dell’1-0.

A decidere il match , Basic al 9′ , il tiro deviato da Gatti . Terza sconfitta incassata dai bianconeri, terza tra campionato e Champions .

Torna a sorridere la Lazio , i ragazzi di Sarri incassano tre punti a discapito della Juve. Già al 9ç i bianciocelesti passano in vataggio: errore di David in appoggio , palla recuperata da Cataldi che serve Basic , la conclusione di sinistro è deviata da Gatti che inganna Perin. Gli ospiti provano subito a reagire con Vlahovic, che conclude di testa su cross di Cambiaso palla alta. La JUve insiste e altre opportunità sono create da Locatelli, David e Vlahovic , quest’ultimo non sfrutta bene un cross di Conceicao.

Si va al riposo con la Lazio in vantaggio 1-0.

Nella rirpesa Tudor pesca dalla panchina: dentro Yildiz, al posto di Cambiaso. Ci prova Vlahovic , , il serbo in posizione di offf-side , poi tocca a Locatelli, tiro respinto dalla didfesa laziale. Il match deventa nervoso e fioccano i cartellini gialli dal tschino dell’arbitro Colombo: Locatelli, McKennie e Kelly. Il tempo scorre: Tudor metà secondo tempo, chiama in causa Kostic e Thuram per David e Koopmeiners, appena dopo entra anche a Openda davanti insieme a Yildiz e Vlahovic. Sarri, risponde , togliendo l’autore del gol Basic per Vecino. La Juve preme , Yldiz impegna Provedel, la Lazio risponmde in contropiede Il coin un bel destro a giro di Isaksen di poco a lato. Gli ulktimi sussulti biancoineri sono ben contenuti dalla difesa laziale che al triplice fischio può festeggiar la vittoria.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (9′ st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (23′ st Vecino); Isaksen (37′ st Pedro), Dia (38′ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Belahyane. All.: Sarri

Juventus (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (41′ st Joao Mario), Kelly; Conceiçao, Koopmeiners (21′ st Thuram), Locatelli, McKennie (33′ st Openda), Cambiaso (1′ st Yildiz); David (21′ st Kostic), Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Rugani, Felipe, Adzic, Miretti, Zhegrova. All.: Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatore: 9′ Basic

Ammoniti: Koopmeiners (J), Lazzari (L), Locatelli (J), Mckennie (J), Kelly (J), Guendouzi (L)